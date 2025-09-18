Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια θανατοποινίτη πριν την εκτέλεσή του: Ήταν 33 χρόνια στη φυλακή για 3 φόνους (vid)

Ο David Joseph Pittman, θανατοποινίτης στις ΗΠΑ, επέμενε ότι ήταν αθώος πριν πάρει τις τελευταίες του ανάσες.

Ένας θανατοποινίτης στις ΗΠΑ που πέρασε περισσότερες από τρεις δεκαετίες μέσα στη φυλακή έκανε ένα ανατριχιαστικό σχόλιο πριν εκτελεστεί την Τετάρτη (179).

Ο David Joseph Pittman καταδικάστηκε με την εσχάτη των ποινών το 1991, όταν κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία των γονιών και της μικρότερης αδερφής της συζύγου του, ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την USA Today, μαχαίρωσε επτά φορές την 21χρονη Bonnie Knowles και της έκοψε τον λαιμό, προτού σκοτώσει με μαχαιριές την 50χρονη μητέρα της Barbara και τον 60χρονο πατέρα της Clarence. Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι της οικογένειας στο Mulberry της Φλόριντα.

Το κίνητρο για τους φόνους

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το κίνητρο για τους φόνους ήταν το γεγονός ότι η σύζυγός του Marie Knowles είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, ενώ ο Pittman είχε απειλήσει πολλές φορές να βλάψει την οικογένειά της.

Ο Pittman στην κατάθεσή του τότε στη δίκη, υποστήριξε ότι κοιμόταν στο σπίτι του πατέρα του την ώρα της επίθεσης στην οικογένεια Knowles. Ωστόσο, ο ίδιος του ο πατέρας αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό όταν εξετάστηκε στο δικαστήριο, σύμφωνα με την Tampa Tribune.

Ο σερίφης της κομητείας Polk, χαρακτήρισε την υπόθεση «σοκαριστική» λέγοντας: «Αν υπήρξε ποτέ κάποιος που να άξιζε τη θανατική ποινή, αυτός είναι ο David Pittman».

Μιλώντας στην εφημερίδα Lakeland Ledger, περιέγραψε τον δράστη ως «το κακό σε σάρκα και οστά» και «μοχθηρό, κακό και οργισμένο», εξηγώντας: «Ήταν παντρεμένος με την κόρη τους και καθώς ήταν έτοιμοι να χωρίσουν, εκείνος αποφάσισε να εξολοθρεύσει όλη την οικογένεια. Ο David Pittman κέρδισε τη θανατική ποινή. Δεν του επιβλήθηκε απλά, την κέρδισε».

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Pittman

Ο Pittman εκτελέστηκε την Τετάρτη με θανατηφόρα ένεση, αποτελώντας τον 12ο κατάδικο στη Φλόριντα που εκτελείται φέτος. Στις τελευταίες του στιγμές, έκανε μια τελευταία δήλωση αθωότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Ron DeSantis.

Πριν πάρει τις τελευταίες του ανάσες, ο Pittman είπε: «Ξέρω ότι ήρθατε όλοι να δείτε έναν αθώο άνθρωπο να δολοφονείται από την πολιτεία της Φλόριντα. Είμαι αθώος. Δεν σκότωσα κανέναν. Αυτό είναι όλο».

Οι προσπάθειες της νομικής του ομάδας να εμποδίσουν την εκτέλεση απορρίφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, παρά τους ισχυρισμούς ότι ο Pittman ήταν «διανοητικά ανάπηρος».

Ωστόσο, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι ο δολοφόνος είχε «σχεδιάσει μεθοδικά» τις δολοφονίες της οικογένειας Knowles, λέγοντας: «Εν ολίγοις, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ο Pittman είναι διανοητικά ανάπηρος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της προσαρμοστικής του λειτουργικότητας».

Ο 63χρονος πήρε μερικές ανάσες αφότου χορηγήθηκαν τα θανατηφόρα φάρμακα και μετά σώπασε. Για το τελευταίο του γεύμα, σύμφωνα με τις αρχές, είχε απολαύσει μπριζόλα, κοτόπουλο και μπισκότα.

