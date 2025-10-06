Πανικός σε πτήση προς το Νιου Τζέρσεϊ: Επιβάτης που φορούσε 15 μάσκες φώναζε πως ομοφυλόφιλοι του προκαλούν καρκίνο

Χάος επικράτησε σε πτήση με προορισμό το Νιού Τζέρσεϊ, αφού τρελός επιβάτης που φορούσε 15 μάσκες παραληρούσε πως ομοφυλόφιλοι του προκαλούν καρκίνο.

Αεροπλάνο με προορισμό το Νιου Τζέρσεϊ αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και μετέπειτα να προσγειωθεί, επειδή ένας τρελός επιβάτης που φορούσε 15 μάσκες άρχισε να φωνάζει και να παραληρεί πως οι ομοφυλόφιλοι του προκαλούν καρκίνο.

Το αεροπλάνο της Sun Country Airlines αναχώρησε από τη Μινεάπολη για το Νιούαρκ το πρωί της Παρασκευής (3/10), αλλά διέκοψε το ταξίδι του και προσγειώθηκε στο Σικάγο αφού η παράνοια του ατόμου δεν σταματούσε. Μάλιστα, μετά από κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει: «Το αεροπλάνο πέφτει».

«Με κυνηγούν συμμορίες ομοφυλόφιλων»: Όλα ξεκίνησαν με την απογείωση

Ο Σεθ Έβανς καθόταν απέναντι από τον τρελό και ανέφερε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι το χάος ξεκίνησε τη στιγμή που το αεροπλάνο απογειώθηκε, όταν άρχισε να μιλάει με ενθουσιασμό για το ότι τον «κυνηγούσαν συμμορίες ομοφυλόφιλων».

Ο άνδρας ούρλιαζε, επίσης, ότι τον «ακτινοβολούσαν» και τον «μαγειρεύαν» ομοφυλόφιλοι, προκαλώντας του καρκίνο. Όλα αυτά, φορώντας και 15 μάσκες προσώπου. Κάποια στιγμή, ο τρελός άντρας ανακοίνωσε φωνάζοντας: «Ο Τραμπ είναι εδώ».

Ο άνδρας δεν φημιζόταν μόνο για τις παραληρηματικές θεωρίες συνωμοσίας του, αφού ανάμεσα στα ξεσπάσματά του, έπαιζε ήρεμα Candy Crush πριν ξαναρχίσει να φωνάζει. Όμως το θέμα ξέφυγε όταν έκανε δηλώσεις για την υποτιθέμενη συντριβή του αεροπλάνου.

Συνελήφθη κατά την προσγείωση στο Σικάγο:

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ο'Χέαρ, συνελήφθη από την αστυνομία του Σικάγο. Οι υπόλοιποι επιβάτες ανακρίθηκαν από τις Αρχές πριν συνεχιστεί η πτήση για το Νιου Τζέρσεϊ.

«Η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και ο επιβάτης παραδόθηκε στις αρχές», δήλωσε η Sun Country στην Tribune. «Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους».

