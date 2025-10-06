Βασανιστικός θάνατος: Φοιτητές κάηκαν ζωντανοί όταν οι πόρτες του Tesla Cybertruck κόλλησαν και τους παγίδευσαν μέσα (vid)

Σοκαριστικό τροχαίο με Tesla Cybertruck στοίχισε τη ζωή σε τρία νεαρά παιδιά στις ΗΠΑ.

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα τριών φοιτητών στις ΗΠΑ όταν παγιδεύτηκαν μέσα σε φλεγόμενο Tesla Cybertruck. Οι πόρτες του οχήματος κόλλησαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τους βγάλουν και τα τρία παιδιά να καούν ζωντανά.

Το δυστύχημα συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο οι γονείς της αδικοχαμένης Krysta Tsukahara μηνύουν την Tesla, καθώς όπως ενημερώθηκαν από μάρτυρες, οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν το αυτοκίνητο και να σώσουν τους νεαρούς.

Το ατύχημα και η μήνυση

Το Tesla Cybertruck, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος Jack Nelson έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε έναν τοίχο και στη συνέχεια σε δέντρο στο Σαν Φρανσίσκο και τυλίχτηκε στις φλόγες. Οι τρεις φοιτητές πέθαναν, ενώ ένας τέταρτος κατάφερε να γλιτώσει όταν ένας περαστικός έσπασε το παρμπρίζ με κλαδί δέντρου.

Η οικογένεια του οδηγού κατέθεσε επίσης, αγωγή την Πέμπτη (2 Οκτωβρίου), καθώς και οι δύο ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός των θυρών του ηλεκτρικού οχήματος της εταιρείας του Έλον Μασκ κατέστησε σχεδόν αδύνατη τη διαφυγή των παιδιών τους.

Η Tesla είναι η πρωτοπόρος στις πόρτες αυτοκινήτων που ανοίγουν ή κλείνουν με το πάτημα ενός κουμπιού και τα μάνδαλά της βασίζονται σε μια μπαταρία 12 βολτ, ξεχωριστή από την μπαταρία υψηλής τάσης που κινεί τον ηλεκτροκινητήρα του Cybertruck. Έτσι, εάν μια σύγκρουση διακόψει το ρεύμα, η ηλεκτρονική πόρτα ενδέχεται να μην λειτουργήσει.

Ο βασανιστικός θάνατος των παιδιών

Οι αγωγές των γονιών αναφέρουν ότι τα παιδιά τους επέζησαν από το τροχαίο με ελαφρά τραύματα, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να βγουν από το φλεγόμενο όχημα, καθώς αυτό είχε χάσει την παροχή ρεύματος και το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγματος των θυρών παρουσίασε βλάβη. Οι τρεις φοιτητές πέθαναν από εγκαύματα και εισπνοή καπνού επειδή ήταν παγιδευμένοι μέσα.

Ο δικηγόρος της μίας οικογένειας Τσουκαχάρα, δήλωσε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle: «Είναι απλώς μια ιστορία τρόμου. Η Tesla γνωρίζει ότι έχει συμβεί και ότι θα συμβεί, και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να διαθέτουν στην αγορά το αυτοκίνητο με ένα σύστημα που παγιδεύει ανθρώπους και δεν παρέχει τρόπο εξαγωγής».

Και οι δύο αγωγές κάνουν λόγο για άδικο θάνατο και επιδιώκουν απροσδιόριστες αποζημιώσεις από την Tesla.

