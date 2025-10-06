Όσο και η Νέα Υόρκη: Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

Σκέψου ένα αεροδρόμιο τόσο μεγάλο που χωράει… ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μέσα του. Ναι, υπάρχει – και βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Αν πιστεύεις ότι τα μεγάλα αεροδρόμια είναι αυτά που χρειάζεσαι λεωφορείο για να πας από τη μία πύλη στην άλλη, περίμενε μέχρι να ακούσεις για το King Fahd International Airport στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική του έκταση φτάνει τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να το βάλουμε σε προοπτική, είναι τόσο μεγάλο που φτάνει σε έκταση ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Ναι, σωστά διάβασες.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην πόλη Νταμάν και άνοιξε το 1999. Αν και εξυπηρετεί περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, η γη που καταλαμβάνει είναι τόσο τεράστια που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για… ένα μελλοντικό διαστημικό στόλο. Από πάνω, μοιάζει περισσότερο με μικρή πόλη παρά με αεροδρόμιο. Δρόμοι, πάρκινγκ, ακόμα και ένα τεράστιο τζαμί.

Το πιο εντυπωσιακό; Από τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται για τις τωρινές εγκαταστάσεις. Το υπόλοιπο παραμένει διαθέσιμο για μελλοντική ανάπτυξη, κάτι που σημαίνει ότι το King Fahd έχει χώρο να μεγαλώσει όσο θέλει. Κυριολεκτικά.

Οι επιβάτες που το επισκέπτονται συνήθως εκπλήσσονται από το πόσο… ήρεμο είναι. Δεν υπάρχει η χαοτική ενέργεια ενός Heathrow ή ενός JFK. Εκεί, τα πάντα είναι πιο χαλαρά, πιο «μεσανατολίτικα», με μια πινελιά πολυτέλειας.

Eπίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το King Fahd International Airport είναι σχεδόν 7 φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο του κόσμου, αυτό που βρίσκεται στο Ντένβερ των ΗΠΑ.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα παραπονεθείς ότι περπάτησες 20 λεπτά μέχρι την πύλη σου, θυμήσου το King Fahd. Εκεί, αν ήθελες να περπατήσεις όλη την έκτασή του, θα σου έπαιρνε… μέρες.

