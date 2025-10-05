«Άδειασε» τον Βασίλη Μπισμπίκη η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι: «Δεν τον καλέσαμε στο Σύνταγμα» (vid)

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, «άδειασε» τον Βασίλη Μπισμπίκη για την παρουσία του στην Πλατεία Συντάγματος, τονίζοντας πως δεν του απηύθυνε κανένας κάλεσμα.

Στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (5/10) η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται για 21η μέρα σε απεργία πείνας στην Πλατεία Συντάγματος.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αλλά και αξιοπρέπεια, μίλησε για τον σκληρό και επίμονο αγώνα που δίνει ο σύζυγός της, διεκδικώντας το αυτονόητο: την αλήθεια για τον χαμό του γιου τους στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού και τη διενέργεια ανεξάρτητων τοξικολογικών εξετάσεων, θέλοντας να μάθει τι συνέβη πραγματικά.

«Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή στο Σύνταγμα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μιρέλα Ρούτσι δεν δίστασε να αναφερθεί και στην παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στην Πλατεία, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα στο σημείο ως ένδειξη συμπαράστασης και είχε πει πως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ίδιου του Πάνου Ρούτσι.

«Όχι, κατηγορηματικά όχι, δεν τους καλέσαμε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι εννοούσε όταν το είπε, εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπανε. Δεν νομίζω να το ζήτησε ούτε ο σύζυγός μου, γιατί τον ρώτησα και μου είπε όχι», σχολίασε χαρακτηριστικά η Μιρέλα Ρούτσι.

«Έχουν έρθει κι άλλοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Εγώ, προσωπικά, δεν θέλω να δω κανέναν πολιτικό να βρεθεί στο ένα μέτρο από εμένα. Αυτό που θέλω είναι το αυτονόητο, να μας δώσουν το δικαίωμα και την εντολή να γίνει η εκταφή και οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μάθουμε την ακριβή αιτία θανάτου. Με τη στάση τους δολοφονούν αργά τον σύζυγό μου κι αν αφήσει αύριο-μεθαύριο την τελευταία του πνοή εκεί, αυτοί θα έχουν την ευθύνη. Μόνο ένας ένοχος μπορεί να κάνει με τόσο πείσμα κάτι και να μη μας δίνει το αυτονόητο: από τι πέθανε το παιδί μου;», κατέληξε η Μιρέλα Ρούτσι.

