Ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones επέστρεψε σε top σειρά του Netflix: Εσύ τον αναγνώρισες;

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Joffrey Lannister επιστρέφει στο Netflix, πιο ώριμος, πιο τολμηρός και έτοιμος να μας συστήσει έναν νέο αντιήρωα.

Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί τι απέγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones; Ο Joffrey Lannister, ο νεαρός βασιλιάς που όλοι λατρέψαμε να μισούμε, «έφυγε» με έναν από τους πιο ικανοποιητικούς θανάτους της τηλεόρασης, αλλά μαζί του «εξαφανίστηκε» κι ο ηθοποιός που τον ενσάρκωσε.

Ο Jack Gleeson τότε είπε «αντίο» στην υποκριτική, κουρασμένος από την πίεση και το μίσος που κουβαλούσε ο ρόλος του. Άφησε πίσω του τα σετ και τις κάμερες, σπούδασε Θεολογία και Φιλοσοφία, πέρασε ακόμα κι από τον κόσμο της ζαχαροπλαστικής (!), και έμοιαζε έτοιμος να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική ζωή. Μέχρι που το Netflix αποφάσισε να του ξαναδώσει τον χώρο που του αξίζει.

Δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Gleeson επιστρέφει στο προσκήνιο πιο ώριμος και πιο αποφασισμένος. Αφού πρώτα πειραματίστηκε με το θέατρο, στη συνέχεια μπήκε στη δεύτερη σεζόν του Sandman και τώρα μας συστήνει έναν νέο χαρακτήρα που, αν και δεν είναι ο Joffrey, κουβαλάει την ίδια σκοτεινή γοητεία.

Στο The House of Guinness, τη νέα σειρά του Netflix από τον δημιουργό του Peaky Blinders, ο Gleeson ενσαρκώνει τον Byron Hedges, έναν Ιρλανδό «απατεώνα», αλλά και ταυτόχρονα μέλος της θρυλικής οικογένειας Guinness. Ένας αδίστακτος τύπος ο οποίος προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον κόσμο των επιχειρήσεων και των όσων συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Με λίγα λόγια ένας χαρακτήρας που έχει όλα τα φόντα να γίνει ο αγαπημένος του κοινού.

Με τη σειρά να κερδίζει ήδη εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πάτησαν pause την ώρα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Byron Hedges στην οθόνη και αναρωτήθηκαν «ποιον μου θυμίζει;». O άλλοτε Joffrey Lannister, λοιπόν, μεταμορφώθηκε σε «Ιρλανδό» που προωθεί τη Guinness στα πέρατα του κόσμου.

Η επιστροφή του Jack Gleeson δεν είναι απλώς ένα comeback. Είναι μια υπενθύμιση ότι το ταλέντο δεν χάνεται, μόνο ωριμάζει. Και ίσως τώρα, απαλλαγμένος από το βάρος του Joffrey, είναι έτοιμος να γράψει ένα νέο ενδιαφέρον κεφάλαιο στην καριέρα του.