Το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς υπαλλήλους στην Ελλάδα: Ο τρόπος λειτουργίας και τα ρίσκα (vid)

Επανάσταση στον χώρο της επιχειρηματικότητας φέρνει το πρώτο σούπερ μάρκετ που άνοιξε στην Ελλάδα και λειτουργεί χωρίς προσωπικό.

Η ιδέα του καταστήματος χωρίς ταμεία και προσωπικό, που κάποτε έμοιαζε επιστημονική φαντασία, έγινε πραγματικότητα το 2016 με το Amazon Go. Στα κεντρικά γραφεία της Amazon λειτούργησε ως το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο κατάστημα στον κόσμο. Δύο χρόνια μετά, το 2018, άνοιξε στο κοινό, εισάγοντας το «πάρε και φύγε χωρίς ταμείο» στο λιανεμπόριο των ΗΠΑ.

Το 2020 η Amazon επέκτεινε το μοντέλο αναθέτοντας την τεχνολογία της σε τρίτους λιανοπωλητές, επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα στα δικά τους καταστήματα και έτσι γεννήθηκε ο ευρύτερος θεσμός του «καταστήματος χωρίς υπάλληλο».

Το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα χωρίς υπαλλήλους: Πως λειτουργεί

Στην Ελλάδα, η Core Innovations, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, εγκαινίασε το SmartShop στη Νέα Σμύρνη, ένα μικρό κατάστημα (convenience store) που αλλάζει τον τρόπο αγορών.

Έως τις 11 μμ το κατάστημα λειτουργεί κανονικά με προσωπικό, αλλά από τις 11 μμ έως τις 7 πμ μετατρέπεται σε αυτόνομη μονάδα χωρίς υπαλλήλους. Ο πελάτης σκανάρει κάρτα στο μηχάνημα εισόδου, δηλώνει email και επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18 ετών. Το σύστημα δεσμεύει προσωρινά 3 €, που συμψηφίζονται ή επιστρέφονται.



Μεκαι, κάθε προϊόν που αφαιρείται καταγράφεται αυτόματα και η αξία του χρεώνεται στην κάρτα κατά την έξοδο.

Το κατάστημα διαθέτει περίπου 2.500 είδη, με δυνατότητα επέκτασης έως 2.800, καλύπτουν καθημερινές ανάγκες. Επιπλέον, λειτουργεί και ως σημείο παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Το πλάνο της Core Innovations και οι μελλοντικοί στόχοι

Η εταιρεία θεωρεί το SmartShop της Νέας Σμύρνης ως πιλοτικό βήμα για ένα νέο μοντέλο λιανεμπορίου. Σήμερα διαθέτει δίκτυο 28 καταστημάτων και σκοπεύει να μετατρέψει αρκετά από αυτά σε SmartShops, είτε με ίδια μέσα είτε μέσω franchise.

Μάλιστα, στα σχέδιά της είναι η επέκταση και εκτός πρατηρίων Shell, με τον γενικό διευθυντή να μην αποκλείει λειτουργία SmartShops μέσα σε πρατήρια καυσίμων.

Η Core Innovations στοχεύει επίσης να αξιοποιήσει την εμπειρία του SmartShop για τη μετατροπή των καταστημάτων της αλυσίδας Twenty 4 Shopen, συνολικά γύρω στα 25 σημεία στο ίδιο μοντέλο.

Οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για το νέο μοντέλο

Η τεχνολογία πάντως έχει και τα δικά της ρίσκα, ειδικά πάνω σε έναν τομέα που στην Ελλάδα, πιο πολύ οι παλαιότεροι, δεν έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως.

Θα αποδεχθούν οι Έλληνες καταναλωτές την απουσία φυσικής εξυπηρέτησης; Πώς διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα στη λειτουργία μέσω καμερών και ψηφιακών touchpoints; Πόσο συμφέρει να λειτουργεί ένα κατάστημα 24/7 χωρίς προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος τεχνολογίας και συντήρησης;

Είναι μερικά απ' τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν με τον καιρό...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ