Κι όμως, πέντε χρόνια μετά, υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που έχει ακόμα κλειστά τα χερσαία της σύνορα λόγω COVID

Ποιος θα το φανταζόταν; Το 2025, ενώ ολόκληρος ο πλανήτης έχει αφήσει πίσω του τα lockdowns και τους περιορισμούς, υπάρχει ακόμη μια χώρα που κρατά τα χερσαία σύνορά της κλειστά λόγω πανδημίας.

Πριν από πέντε χρόνια, ολόκληρος ο πλανήτης ζούσε σε ρυθμούς πανδημίας. Μάσκες, καραντίνες, τεστ, ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι χώρες έκλειναν τα σύνορά τους, οι άνθρωποι έμεναν σπίτι και η καθημερινότητα έμοιαζε να έχει παγώσει.

Σήμερα, όλα αυτά μοιάζουν μακρινό παρελθόν. Τα μέτρα έχουν αρθεί, ο τουρισμός έχει επιστρέψει δυναμικά και η ζωή κυλά σχεδόν σαν να μην υπήρξε ποτέ το σοκ του 2020. Όμως υπάρχει μια χώρα που δείχνει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο.

Το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ όλες οι χώρες έχουν ανοίξει τα χερσαία σύνορά τους εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση του Μπακού αποφάσισε να παρατείνει έως την 1η Ιανουαρίου 2026 το ειδικό καθεστώς καραντίνας που εφαρμόζεται από την άνοιξη του 2020. Έτσι το Αζερμπαϊτζάν παραμένει το μοναδικό κράτος που συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χερσαία του σύνορο για λόγους πανδημίας.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η απόφαση; Η είσοδος και η έξοδος από τη χώρα είναι δυνατή μόνο αεροπορικώς, με τους επισκέπτες να περιορίζονται αποκλειστικά στα αεροδρόμια. Οι μετακινήσεις από ξηράς απαγορεύονται για τουρίστες και ταξιδιώτες, επιτρέπονται μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι μεταφορές εμπορευμάτων. Πρόκειται για ένα μέτρο που ελάχιστοι θα περίμεναν να ισχύει το 2025, όταν ολόκληρη η διεθνής κοινότητα έχει αφήσει πίσω της τα περιοριστικά μέτρα εδώ και τρία χρόνια.

Κι όμως, το Μπακού επιμένει. Επικαλείται την ανάγκη πρόληψης πιθανών επιπτώσεων της πανδημίας και διατηρεί μια ιδιότυπη απομόνωση, που ξενίζει και προκαλεί εντύπωση σε έναν κόσμο που έχει επιστρέψει σε κανονικότητα. Είναι μια πολιτική επιλογή που, πέρα από την υγειονομική διάσταση, φέρει και ένα συμβολικό φορτίο, μια χώρα που παραμένει «ερμητικά κλειστή», σε μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες γνωρίζει εντάσεις και συγκρούσεις.

Βέβαια, το Αζερμπαϊτζάν δεν αγνοεί εντελώς την εικόνα που δίνει προς τα έξω. Για μεγάλα γεγονότα, όπως το πρόσφατο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μπακού, χαλάρωσε τις διαδικασίες βίζας, επιτρέποντας την είσοδο σε φιλάθλους και προσωπικό. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. H χώρα παραμένει η μόνη στον κόσμο που αντιμετωπίζει ακόμη τα σύνορα σαν να βρισκόμαστε στο 2020.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ