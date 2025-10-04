Η Κίνα κατασκεύασε ανεμογεννήτρια-αερόπλοιο που παράγει ενέργεια σαν... 13όροφο κτίριο! (vid)

Η μεγαλύτερη ιπτάμενη ανεμογεννήτρια στον κόσμο, το S1500, παράγει 1MW ενέργειας από τον αέρα! Δες το εντυπωσιακό αερόπλοιο σε δράση.

Το S1500, η πρώτη ιπτάμενη ανεμογεννήτρια που παράγει 1MW ενέργειας στον αέρα, είναι γεγονός – και φαίνεται βγαλμένο από το μέλλον! Όχι, δεν είναι σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η Κίνα μόλις παρουσίασε μια ιπτάμενη ανεμογεννήτρια-αερόπλοιο, ικανή να παράγει ενέργεια όσο ένα ολόκληρο 13ώροφο κτίριο! Το S1500, όπως ονομάζεται, είναι η μεγαλύτερη πτητική ανεμογεννήτρια στον κόσμο και μόλις ολοκλήρωσε δοκιμαστική πτήση με επιτυχία, παράγοντας 1 megawatt ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από τον αέρα.

Πώς λειτουργεί η ιπτάμενη ανεμογεννήτρια S1500;

Αναπτύχθηκε από την Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd., και μοιάζει με έναν τεράστιο κινητήρα αεροπλάνου που αιωρείται στα σύννεφα. Το S1500:

Έχει μέγεθος όσο ένα 13όροφο κτίριο

Φτάνει ύψος μέχρι 1.500 μέτρα , πολύ πάνω από τις συμβατικές ανεμογεννήτριες (~200 μ.)

Χρησιμοποιεί ήλιον για άνωση και ένα δακτυλιοειδές φτερό ( ring wing ) για να καθοδηγεί τον άνεμο στο εσωτερικό του

Διαθέτει 12 γεννήτριες των 100 kW, που στέλνουν ρεύμα στο έδαφος μέσω καλωδίων

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην πράσινη ενέργεια, με βασικά πλεονεκτήματα όπως:

30% μικρότερο κόστος ανά κιλοβατώρα, αφού δεν χρειάζεται πύργος ή τεράστιες βάσεις. Ευκολία στη μεταφορά και εγκατάσταση, ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Σταθερή ενέργεια σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με πιο προβλέψιμους ανέμους

Η Κίνα επενδύει σταθερά σε λύσεις υψηλής τεχνολογίας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και το S1500 ίσως είναι μόνο η αρχή.

Πότε θα κυκλοφορήσει ευρέως;

Η εταιρεία προγραμματίζει μαζική παραγωγή του S1500 από το 2026, αλλά μέχρι τότε πρέπει να ξεπεραστούν:

Προβλήματα κανονισμών ασφαλείας και πτήσεων

Δοκιμές αντοχής σε ακραία καιρικά φαινόμενα

Διάρκεια ζωής των φουσκωτών και πτητικών μερών

«Ανυπομονούμε να κάνουμε την ιπτάμενη αιολική ενέργεια βασικό κομμάτι της προσιτής, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο CEO, Dun Tianrui.

