Η Κίνα κατασκεύασε ανεμογεννήτρια-αερόπλοιο που παράγει ενέργεια σαν... 13όροφο κτίριο! (vid)
Η μεγαλύτερη ιπτάμενη ανεμογεννήτρια στον κόσμο, το S1500, παράγει 1MW ενέργειας από τον αέρα! Δες το εντυπωσιακό αερόπλοιο σε δράση.

Το S1500, η πρώτη ιπτάμενη ανεμογεννήτρια που παράγει 1MW ενέργειας στον αέρα, είναι γεγονός – και φαίνεται βγαλμένο από το μέλλον! Όχι, δεν είναι σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η Κίνα μόλις παρουσίασε μια ιπτάμενη ανεμογεννήτρια-αερόπλοιο, ικανή να παράγει ενέργεια όσο ένα ολόκληρο 13ώροφο κτίριο! Το S1500, όπως ονομάζεται, είναι η μεγαλύτερη πτητική ανεμογεννήτρια στον κόσμο και μόλις ολοκλήρωσε δοκιμαστική πτήση με επιτυχία, παράγοντας 1 megawatt ηλεκτρικής ενέργειας μόνο από τον αέρα.

Πώς λειτουργεί η ιπτάμενη ανεμογεννήτρια S1500;

Αναπτύχθηκε από την Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd., και μοιάζει με έναν τεράστιο κινητήρα αεροπλάνου που αιωρείται στα σύννεφα. Το S1500:

  • Έχει μέγεθος όσο ένα 13όροφο κτίριο

  • Φτάνει ύψος μέχρι 1.500 μέτρα, πολύ πάνω από τις συμβατικές ανεμογεννήτριες (~200 μ.)

     

  • Χρησιμοποιεί ήλιον για άνωση και ένα δακτυλιοειδές φτερό (ring wing) για να καθοδηγεί τον άνεμο στο εσωτερικό του

  • Διαθέτει 12 γεννήτριες των 100 kW, που στέλνουν ρεύμα στο έδαφος μέσω καλωδίων

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην πράσινη ενέργεια, με βασικά πλεονεκτήματα όπως:

30% μικρότερο κόστος ανά κιλοβατώρα, αφού δεν χρειάζεται πύργος ή τεράστιες βάσεις. Ευκολία στη μεταφορά και εγκατάσταση, ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Σταθερή ενέργεια σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με πιο προβλέψιμους ανέμους

Η Κίνα επενδύει σταθερά σε λύσεις υψηλής τεχνολογίας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και το S1500 ίσως είναι μόνο η αρχή.

Πότε θα κυκλοφορήσει ευρέως;

Η εταιρεία προγραμματίζει μαζική παραγωγή του S1500 από το 2026, αλλά μέχρι τότε πρέπει να ξεπεραστούν:

  • Προβλήματα κανονισμών ασφαλείας και πτήσεων

  • Δοκιμές αντοχής σε ακραία καιρικά φαινόμενα

  • Διάρκεια ζωής των φουσκωτών και πτητικών μερών

«Ανυπομονούμε να κάνουμε την ιπτάμενη αιολική ενέργεια βασικό κομμάτι της προσιτής, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο CEO, Dun Tianrui.

