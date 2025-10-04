Η Taylor Swift αποκαλύπτει ένα μέρος του σώματός της που αρνείται να πλένει όταν κάνει ντους

Η Taylor Swift παραδέχθηκε ότι δεν πλένει τα πόδια της στο ντους εκτός αν τα ξυρίζει και οι φανς ξαφνιάστηκαν! Τι λένε οι δερματολόγοι για αυτή τη συνήθεια; Είναι πραγματικά απαραίτητο;

Η Taylor Swift άναψε φωτιές με την ειλικρινή της απάντηση για τη ρουτίνα ντους της. Η Taylor Swift μπορεί να μας έχει συνηθίσει σε sold-out περιοδείες και εντυπωσιακές εμφανίσεις, όμως μία δήλωσή της από το 2019 επανήλθε πρόσφατα και προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media: δεν πλένει τα πόδια της κάθε φορά που κάνει ντους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή της Ellen DeGeneres, η 35χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Τα πλένω μόνο όταν τα ξυρίζω. Η κρέμα ξυρίσματος είναι σαν σαπούνι, σωστά;»

Αυτή η απλή φράση έγινε viral και δίχασε το κοινό. Πολλοί έσπευσαν να την υπερασπιστούν, ενώ άλλοι θεώρησαν πως δεν είναι αρκετά... καθαρή.

Είναι πραγματικά απαραίτητο να πλένουμε τα πόδια μας στο ντους;

Σύμφωνα με ειδικούς δερματολόγους, η απάντηση μπορεί να σε εκπλήξει. Ο Dr. Joshua Zeichner, διευθυντής δερματολογικής έρευνας στο Mount Sinai Hospital στη Νέα Υόρκη, εξηγεί: «Εκτός αν τα πόδια σου είναι ορατά βρώμικα, δεν χρειάζεται να τα πλένεις άμεσα με καθαριστικό. Το σαπούνι που τρέχει από το πάνω μέρος του σώματος είναι συνήθως αρκετό.»

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι τα πέλματα πρέπει πάντα να πλένονται καλά, καθώς συγκεντρώνουν περισσότερη υγρασία και μικρόβια.

Πόσο συχνό είναι το ντους και πόσο μας ωφελεί;

Η δερματολόγος Dr. Julie Russak εξηγεί ότι το καθημερινό ντους μπορεί να διαταράξει τη φυσική μικροβιακή ισορροπία του δέρματος, η οποία είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία του σώματος.

Ο Dr. James Hamblin, συγγραφέας του βιβλίου Clean: The New Science of Skin, υποστηρίζει ότι όσοι επικρίνουν αυτούς που δεν κάνουν συχνά ντους, δεν κατανοούν τη λειτουργία του μικροβιώματος του δέρματος.

Η Taylor Swift, άθελά της, έφερε στο προσκήνιο μια πολιτισμική και επιστημονική συζήτηση γύρω από την καθαριότητα. Αν πλένεις ή όχι τα πόδια σου στο ντους, το σημαντικό είναι να γνωρίζεις το πώς λειτουργεί το δέρμα σου και να μην παρασύρεσαι από κοινωνικές νόρμες χωρίς σκέψη.

