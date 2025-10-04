Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή για παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο εξώφυλλο των Nirvana

Το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την αγωγή για το εξώφυλλο του Nevermind. Τέλος στην υπόθεση Spencer Elden εναντίον των Nirvana.

Τέλος σε μια πολύκροτη υπόθεση που διήρκεσε χρόνια έβαλε το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ. Η πολυετής δικαστική διαμάχη μεταξύ του Spencer Elden και των Nirvana έλαβε τέλος, με το ομοσπονδιακό δικαστήριο να απορρίπτει οριστικά την αγωγή που ισχυριζόταν ότι το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind προωθεί παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Τι περιλάμβανε η αγωγή του Elden

Ο Spencer Elden, ο οποίος εμφανίζεται γυμνός ως βρέφος στο εξώφυλλο του άλμπουμ του 1991, ισχυρίστηκε ότι η φωτογραφία ισοδυναμούσε με διανομή παιδικής πορνογραφίας και ότι του προκάλεσε διαρκή ψυχολογική βλάβη. Η πρώτη του αγωγή κατατέθηκε το 2021, τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου.

Παρά το γεγονός ότι ο Elden έχει αναπαραστήσει την εικόνα ως ενήλικας σε διάφορες φωτογραφίσεις, υποστήριξε ότι η χρήση της φωτογραφίας έγινε χωρίς τη συναίνεσή του και ότι αποτέλεσε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Τι αποφάσισε ο δικαστής

Ο δικαστής Fernando Olguin απέρριψε την αγωγή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, κρίνοντας ότι η φωτογραφία δεν πληροί τα νομικά κριτήρια για παιδική πορνογραφία σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ. «Εκτός από το γεγονός ότι ο ενάγων ήταν γυμνός στο εξώφυλλο, τίποτα δεν πλησιάζει καν στο να φέρει τη φωτογραφία στα όρια της νομοθεσίας περί παιδικής πορνογραφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Olguin.

Ο ίδιος παρομοίασε την εικόνα με μια «οικογενειακή φωτογραφία παιδιού που κάνει μπάνιο», απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του Elden.

Οι αντιδράσεις των Nirvana

Ο δικηγόρος των Nirvana, Bert Deixler, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τελική απόφαση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το δικαστήριο έβαλε τέλος σε αυτήν την αβάσιμη υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς μας πελάτες από το στίγμα των ψευδών κατηγοριών».

Οι κατηγορούμενοι περιλάμβαναν τους επιζώντες μέλη του συγκροτήματος Dave Grohl και Krist Novoselic, τη χήρα του Kurt Cobain, Courtney Love, καθώς και τον φωτογράφο του εξωφύλλου, Kirk Weddle.

Η υπόθεση είχε απορριφθεί αρχικά το 2022 με το σκεπτικό ότι οι ισχυρισμοί του Elden είχαν παραγραφεί. Ωστόσο, το 2023 το 9ο Εφετείο των ΗΠΑ επανέφερε την υπόθεση, δίνοντας νέα ώθηση στην αγωγή. Παρ’ όλα αυτά, η νέα απόφαση του Olguin είναι τελική και καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω νομική ενέργεια.

Η κληρονομιά του Nevermind

Το Nevermind, που περιλαμβάνει επιτυχίες όπως το "Smells Like Teen Spirit", έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το εξώφυλλό του έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο εμβληματικά όλων των εποχών.

