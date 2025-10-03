Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί: Η συνάντηση των γενικών στις ΗΠΑ έκρυβε “σημαδιακές αλλαγές” για τον παγκόσμιο χάρτη

Ο Ζωντανός Νοστράδαμος, Athos Salomé, ισχυρίζεται ότι η μυστική συνάντηση που συγκάλεσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου αποκαλύπτει κρίσιμη στρατηγική ανασύνταξη. Θα αλλάξει η παγκόσμια τάξη πριν τα Χριστούγεννα;

Ο Athos Salomé, γνωστός ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έχει αποκτήσει φήμη ισχυριζόμενος ότι προέβλεψε το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Όμως κριτικοί λένε ότι οι προβλέψεις του συχνά διατυπώνονται με θολό τρόπο, που επιτρέπει πολλές ερμηνείες.

Η μυστηριώδης σύγκληση των αμερικανικών γενικών

Τον περασμένο μήνα, ο Pete Hegseth, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ (πρώην Υπουργός Άμυνας), συγκάλεσε όλους τους γενικούς της χώρας σε μια συνάντηση στη Βιρτζίνια — χωρίς να δοθούν εξηγήσεις εκ των προτέρων. Αυτό προκάλεσε εικασίες για σημαντικές ανακοινώσεις ή στρατηγικές κινήσεις με παγκόσμια επίπτωση.

Στη συνάντηση, ο Hegseth φέρεται να απαίτησε από τους ανώτερους αξιωματικούς να χάσουν βάρος και να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη αποστολή εντός αμερικανικού εδάφους. Επιπλέον, σχολίασε ότι θέλει «τέλος στους παχύσαρκους στρατηγούς». Ο ίδιος ο Donald Trump, μιλώντας μετά, σχολίασε ότι «ποτέ δεν μπήκα σε δωμάτιο τόσο σιωπηλό».

Παρά τον εντυπωσιασμό που προκάλεσε η σύγκληση, τελικά δεν ανακοινώθηκαν απολύσεις ή σαρωτικές αλλαγές γεγονός που οδήγησε πολλούς να θεωρήσουν ότι ήταν περισσότερο θέατρο παρά ουσιαστική δράση.

Προειδοποίηση από τον “Νοστράδαμο”

Ο Salomé δήλωσε στην Daily Mail ότι η συνάντηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά σήμαινε επείγουσα κρίση ή στρατηγική ανάγκη. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Αυτή η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες συμμαχίες, αναπάντεχες περικοπές ή ακόμα και αλλαγές στην παγκόσμια τάξη. Οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι καθοριστικοί για να κατανοήσουμε αν πρόκειται για διοικητική αναδιάρθρωση ή προετοιμασία για γεωπολιτικό μετασχηματισμό.»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύναξη ήταν ένα τεστ συλλογικής πίστης των στρατηγών απέναντι στην κυβέρνηση Trump να δουν αν θα συνταχθούν με τα σχέδιά της. Δημοσιεύματα από τη Guardian ανέφεραν ότι μερικοί στρατιωτικοί εξέφρασαν ανησυχία ότι θα κληθούν να δηλώσουν προσωπική πίστη ή να αντιμετωπίσουν απολύσεις υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Στο τέλος της ημέρας, κανένας δεν απομακρύνθηκε, δεν ανακοινώθηκε κάτι μεγάλο, και πολλοί έμειναν με το αίσθημα ότι η σύγκληση ήταν κάτι που «θα μπορούσε να είχε σταλεί με email».

Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίκτυποι στη διεθνή σκηνή;

Αν οι προειδοποιήσεις του περιέχουν έστω και ένα στοιχείο αλήθειας, οι επιπτώσεις για τη διεθνή γεωπολιτική σταθερότητα θα μπορούσαν να είναι σημαντικές.

Οι εξελίξεις που ενδέχεται να δούμε τους επόμενους μήνες περιλαμβάνουν:

Αναδιάρθρωση στρατού : Επανατοποθέτηση δυνάμεων ή νέα καθήκοντα εντός ΗΠΑ.

Νέες συμμαχίες : Αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος.

Εσωτερικός έλεγχος : Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας εντός συνόρων.

Παγκόσμιες αναταράξεις: Πιθανή μετάβαση σε νέα παγκόσμια τάξη.

