Φαρμακοποιοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: Η ανάμειξη αυτών των φαρμάκων διπλασιάζει τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας

Ο συνδυασμός αντιπηκτικών φαρμάκων με αντιφλεγμονώδη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας, καθιστώντας απαραίτητη τη συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων, ωστόσο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή όταν συνδυάζονται με άλλες θεραπείες.

Ένας από τους συνδυασμούς που μπορεί να αυξήσει περισσότερο τον κίνδυνο αιμορραγίας είναι η ταυτόχρονη λήψη αντιπηκτικών με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΑΜΣΑ/AINEs), όπως η ιβουπροφαίνη ή η ναπροξένη.

Διάφορες μελέτες έχουν συνδέσει αυτή τη συγχώνευση με σημαντική αύξηση του κινδύνου σοβαρής αιμορραγίας, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει να είναι πάνω από διπλάσιος σε σύγκριση με τη μεμονωμένη λήψη του αντιπηκτικού.

Η μελέτη

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα φαρμακεία της Μαγιόρκα αναλύει αυτή τη κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός μηνός. Οι ερευνητές εξέτασαν ασθενείς που λάμβαναν αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και παράλληλα χρησιμοποιούσαν κάποιο σκεύασμα που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο στομάχι.

Συνολικά εντοπίστηκαν 32 ασθενείς με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μέση ηλικία τα 74 έτη. Από αυτούς, ένας στους τέσσερις δεν λάμβανε κανένα φάρμακο γαστροπροστασίας.

Αν και οι δύο κατηγορίες θεραπειών χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των θρόμβων, δεν δρουν με τον ίδιο τρόπο. Τα αντιπηκτικά επηρεάζουν τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος, ενώ τα αντιαιμοπεταλιακά δρουν στα αιμοπετάλια, τα οποία συσσωρεύονται για να βοηθήσουν στον σχηματισμό του θρόμβου. Και τα δύο είδη φαρμάκων μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με συγκεκριμένα σκευάσματα.

Τριπλάσιος ο κίνδυνος αιμορραγίας

Τα αντιφλεγμονώδη AINEs απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς, καθώς εκτός από την ενίσχυση της αιμορραγίας, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον βλεννογόνο του στομάχου.

Όταν λαμβάνονται μαζί με αντιπηκτικό, ο κίνδυνος εκδήλωσης αιμορραγίας αυξάνεται σημαντικά. Μάλιστα, μεταγενέστερες μελέτες διαπίστωσαν ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να σχεδόν τριπλασιάσει τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας και να αυξήσει αισθητά την πιθανότητα γαστρεντερικής αιμορραγίας.

Η μελέτη στη Μαγιόρκα ανέδειξε επίσης τη σημασία της συνολικής αναθεώρησης των φαρμάκων που λαμβάνει κάθε ασθενής. Οι φαρμακοποιοί εντόπισαν 14 περιστατικά αλληλεπιδράσεων και σε δύο περιπτώσεις παρέπεμψαν τον ασθενή στον γιατρό, στη μία λόγω έλλειψης γαστροπροστασίας.

Παράλληλα, αναλύθηκαν εννέα ασθενείς που λάμβαναν κλοπιδογρέλη (αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο). Όλοι διέθεταν γαστροπροστασία, αλλά οι έξι λάμβαναν ομεπραζόλη αντί για άλλον προστατευτικό παράγοντα.

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