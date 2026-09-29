Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

Συχνές καούρες: Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό, ακόμη και αν τα αντιόξινα προσφέρουν ανακούφιση.

Οι επαναλαμβανόμενες καούρες μπορεί να φαίνονται διαχειρίσιμες όταν ένα δισκίο ή ένα πόσιμο σκεύασμα αντιόξινου καταπραΰνει το αίσθημα καύσου. Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία χρειάζεστε ανακούφιση έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Η συνήθεια να αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα, να νιώθετε καλύτερα και στη συνέχεια να καταφεύγετε ξανά στο ίδιο φάρμακο, είναι κάτι που χρήζει προσεκτικότερης εξέτασης.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr