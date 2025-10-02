Οργισμένη ανάρτηση της Ελένης Ράντου: «Ο Ρούτσι προσφέρει τη ζωή του και τα ΜΜΕ παίζουν το τροχαίο του Μπισμπίκη»

Καυστική ανάρτηση της Ελένης Ράντου για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα ΜΜΕ την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι...

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ελένη Ράντου πήρε θέση για τον τρόπο που τα ΜΜΕ καλύπτουν την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος συνεχίζει για 18η ημέρα.

Η ηθοποιός κατηγόρησε τα μέσα ότι «σιωπούν» ή υποβαθμίζουν το θέμα, τη στιγμή που ο Ρούτσι «προσφέρει τη ζωή του» για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του. Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι την ίδια ώρα στα δελτία ειδήσεων και στα social media κυριαρχούν λεπτομέρειες για το τροχαίο ατύχημα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Η δημοσίευση της Ελένης Ράντου στο Facebook

«Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προσφέρει τη ζωή του με την αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι ολα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω…όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σ' άλλη δημοσίευση για το τροχαίο θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωσή μας μέσα .. Με κάνει να ντρέπομαι . Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν».

