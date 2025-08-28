Το μεγάλο come back της Ελένης Ράντου με μια αγαπημένη παλιά σειρά

Θα δούμε πάλι την Ελένη Ράντου στην τηλεόραση; Επιστρέφει η «Εργαζόμενη Γυναίκα».

Τα remake και οι επιστροφές από το παρελθόν φαίνεται πως θα συνεχιστούν στην ελληνική τηλεόραση. Μετά την επιστροφή των σειρών «Το Σόϊ» και αργότερα «Τα υπέροχα πλάσματα» στον Alpha αλλά και το reunion του «Παρά πέντε» στο Mega με ένα επετειακό επεισόδιο που αναμένεται στις αρχές του 2026 μια ακόμη σειρά φαίνεται πως ίσως πάρει το δρόμο της τηλεοπτικής της επιστροφής με νέα επεισόδια.

Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Ράντου είχε καταγράψει στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας συμπαθητική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης ωστόσο ολοκληρώθηκε μάλλον πρόωρα για λόγους και πέραν των μετρήσεων.

