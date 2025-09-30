Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 1.200€ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα, σύμφωνα με την Τροχαία (vid)

Σύμφωνα με τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Αττικής, ο Βασίλης Μπισμπίκης θα πληρώσει 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί του δίπλωμα για ένα μήνα, λόγω του τροχαίου που προκάλεσε.

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) ενεπλάκη σε τροχαίο και προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός μετά την αναβολή της δίκης.

Υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής: «Ο Μπισμπίκης θα πληρώσει 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα»

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, δήλωσε στο Mega ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον ηθοποιό θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα. Σε νέο βίντεο που προβλήθηκε από το ίδιο κανάλι, διακρίνεται το όχημα του Μπισμπίκη να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το συμβάν.

Να υπενθυμίσουμε πως δεν διενεργήθηκε αλκοτέστ, καθώς είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες από το ατύχημα. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η εγκατάλειψη τροχαίου αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ίδιος, πάντως, επιμένει πως ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ ούτε έτρεχε. Όπως είπε, απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος και ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική του εταιρεία όσο και τις Αρχές.

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού για το τηλεφώνημα στις Αρχές διαψεύδεται

Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι την επόμενη κιόλας ημέρα επικοινώνησε με την αστυνομία και τους ενημέρωσε για το περιστατικό. Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Μάλιστα, αναφέρει πως τηλεφώνημα έγινε το Σάββατο από συνεργάτιδα του ηθοποιού, η οποία ενημέρωσε πως «ένας φίλος της προκάλεσε τροχαίο», χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν τότε δόθηκε το όνομά του.

