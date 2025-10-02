Κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό Chikungunya βρέθηκαν στη Βρετανία: Είχαν αναγκάσει την Κίνα σε μέτρα πανδημίας

Εντοπίστηκαν κουνούπια στη Βρετανία που μεταφέρουν τον ιό Chikungunya, ο οποίος είχε αναγκάσει την Κίνα σε μέτρα πανδημίας.

Κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό Chikungunya, ο οποίος προκάλεσε μέτρα πανδημίας στην Κίνα, εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η φετινή έξαρση του Chikungunya στην Κίνα προκλήθηκε από κουνούπια, συγκεκριμένα από τα Aedes aegypti και Aedes albopictus (το κουνούπι τίγρης της Ασίας).

Η νότια Κίνα και ειδικά η επαρχία Γκουανγκντόνγκ και η πόλη Φοσάν, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη έξαρση Chikungunya που έχει σημειωθεί ποτέ, με πάνω από 10.000 κρούσματα. Η μετάδοση οφειλόταν σε κουνούπια και όχι σε εξάπλωση από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με το CDC.

Για τον έλεγχο της εξάπλωσης, οι αρχές εφάρμοσαν μέτρα πανδημίας: οι ασθενείς νοσηλεύονταν κάτω από κουνουπιέρες, παρακολουθούνταν τα ταξίδια και πραγματοποιούνταν εκτεταμένοι ψεκασμοί εντομοκτόνων.

Τι είναι το κουνούπι τίγρης

Το Aedes aegypti γνωστό και ως κουνούπι τίγρης, είναι ένα κουνούπι που μεταφέρει τις ασθένειες δάγκειος πυρετός, τσικονγκούγια και κίτρινος πυρετός, καθώς και άλλες ασθένειες. Το κουνούπι ξεχωρίζει από τις λευκές λωρίδες στα πόδια και ένα σημάδι που μοιάζει με λύρα στο θώρακα. Το κουνούπι προέρχεται από την Αφρική και απαντάται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές του πλανήτη.

To είδος είναι φορέας αρκετών τροπικών πυρετών. Μόνο το θηλυκό τσιμπάει για αίμα έτσι ώστε να ωριμάσει τα αυγά του. Το είδος έλκεται από χημικές ενώσεις που παράγουν τα θηλαστικά. Ανάμεσα σε αυτές τις ενώσεις είναι η αμμωνία, το διοξείδιο του άνθρακα, το γαλακτικό οξύ και η οκτενόλη. Τα ενήλικα ζουν περίπου 2 με 4 εβδομάδες ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά τα αυγά είναι βιώσιμα ακόμη και μετά από ένα χρόνο σε ξηρή κατάσταση.

Εντοπίστηκε κουνούπι τίγρης στην Βρετανία

Μια πρόσφατη έκθεση της UK Health Security Agency (UKHSA) αποκάλυψε τα αποτελέσματα από παγίδες παρακολούθησης που τοποθέτησαν για να εντοπίσουν τέτοια κουνούπια. Εντόπισαν αυγά αιγυπτιακού κουνουπιού σε χώρο αποθήκευσης κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και πραγματικά κουνούπια τίγρης σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου στο Κεντ τον Αύγουστο του 2024.

Συνήθως, τέτοια κουνούπια βρίσκονται σε υποτροπικές και τροπικές περιοχές, ωστόσο, το κουνούπι τίγρης έχει πλέον εγκαταστήσει πληθυσμούς σε μέρη της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει την ικανότητά του να επιβιώνει σε διαφορετικά κλίματα.

Ο Δρ Όλιβερ Μπρέιντι, επίκουρος καθηγητής στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποτελούν «περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η απειλή (για τη Βρετανία) είναι πραγματική», σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν ότι οι χερσαίες μεταφορές, όπου επικρατεί ζέστη και υγρασία, είναι μέρη όπου τα κουνούπια είναι πιο πιθανό να βρίσκονται.

Όπως ανέφερε το Sky News, ο Κόλιν Τζόνστον, κύριος συγγραφέας της μελέτης και ανώτερος ιατρικός εντομολόγος στην UKHSA, δήλωσε: «Κάθε εντοπισμός προκάλεσε ενισχυμένη τοπική παρακολούθηση και μέτρα ελέγχου και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν περαιτέρω δείγματα υποδηλώνει ότι πρόκειται για απομονωμένες εισβολές».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ