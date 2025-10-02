Βρετανία: Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Πέμπτη (2/10) έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Γιομ Κιπούρ, σε επίθεση που η αστυνομία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική».

Εικόνα από το σημείο της επίθεσης

Οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία έγιναν στις 09:30 τοπική ώρα, όταν αυτόπτης μάρτυρας είδε ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πεζούς και έναν άνθρωπο να δέχεται επίθεση με μαχαίρι.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα για τραύματα από το όχημα και το μαχαίρι. Στην ίδια επίθεση, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε μαχαιριά, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του φερόμενου δράστη, ο οποίος τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν ο άνδρας είναι νεκρός.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα επισπεύσει την επιστροφή του από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να βρεθεί στο Λονδίνο.

