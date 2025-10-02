Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης και οδεύει στις φυλακές Λάρισας

Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο ενώ βρισκόταν καθ΄ οδόν για προγραμματισμένες πρόβες.

Δύσκολες ώρες περνάει ο Βασίλης Παϊτέρης καθώς εδώ και μερικά 24ώρα έχει κριθεί προφυλακιστέος και αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» ο γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να πάει να κάνει πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 18 και 25 Οκτωβρίου .

Ο 75χρονος λαϊκός τραγουδιστής κρατείται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις φυλακές Λάρισας για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο, που, κατά πληροφορίες, ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ. Ο ίδιος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά αυτό φαντάζει αδύνατο, καθώς υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για τη Λάρισα.

Πολύχρονη καταδίκη σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη

Ο Βασίλης Παϊτέρης μπήκε εκ νέου σε μπελάδες, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο 75χρονος συνθέτης βρίσκεται σε χρόνια διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Άτομο του πολύ στενού περιβάλλοντος του 75χρονου ανέφερε στην «Espresso»: «Στον Βασίλη είχε γίνει μια ρύθμιση χρεών για να μπορέσει να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά στην πορεία αδυνατούσε να καταβάλει γύρω στις 8.000 ευρώ που ήταν οι μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν και να βγει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, το περίεργο είναι γιατί ενεργοποιήθηκε τώρα;».

