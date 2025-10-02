Η στιγμή που ισραηλινές δυνάμεις αναχαιτίζουν ελληνικό σκάφος: Μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ( vid)

Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ αναχαίτισαν το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με ακτιβιστές.

Ρεσάλτο πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στο ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν και τα δύο ελληνικά σκάφη («Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας», τα οποία συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή που αψήφησαν την εντολή να σταματήσουν την πορεία τους.

Η αναχαίτιση του «Οξυγόνου» έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) με σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα social media.

BREAKING: Israeli soldiers have just boarded one of the remaining ships of the Global Sumud Flotilla, the Oxygono, in international waters—violating maritime law.



So far, 16 ships have been confirmed intercepted, and communication has been reported lost with several boats. pic.twitter.com/Oh45ivC7RD October 2, 2025

Συνολικά 19 από τα 44 πλοία του στολίσκου έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους επιβαίνοντες να αλλάξουν άμεσα πορεία και να ξεφορτώσουν το φορτίο τους σε ισραηλινό λιμάνι.

«Το πλοίο''Οξυγόνο'' δέχθηκε αναχαίτιση»

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η March to Gaza Greece, αναφέρεται: «Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο “Οξυγόνο” δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας».

Στο σκάφος και βουλευτής της Νέας Αριστεράς

Μέσα στο «Οξυγόνο» βρισκόταν και η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, την Τετάρτη (1/10), στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ. «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο (σ.σ. 02.10.2025) το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς», ανέφερε.

Περίπου 30 πλοία του διεθνούς στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους

Ο διεθνής στολίσκος, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κάποια από τα πλοία της νηοπομπής.

Το Ισραήλ σταμάτησε «πολλά πλοία», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»), τον Σάιφ Αμπουκεσέκ, να κάνει λόγο για 13 πλοία στα οποία επέβαιναν συνολικά 200 άνθρωποι.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Μεταξύ των επιβατών των πλοίων που αναχαιτίστηκαν είναι η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με τις ισραηλινές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται να μαζεύει να προσωπικά της αντικείμενα περικυκλωμένη από ένοπλους άνδρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επιβαίνοντες του διεθνούς στολίσκου, που βρίσκονταν στα πλοία που αναχαιτίστηκαν, κατευθύνονται προς το Ισραήλ όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απέλασή τους στην Ευρώπη.

Ο στολίσκος κατήγγειλε «μια παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και κάλεσε «τις κυβερνήσεις, τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Στις 03:20 ώρα Ελλάδας ο Global Sumud Flotilla ανήρτησε στο Χ ότι «30 πλοία συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα και βρίσκονται 46 ναυτικά μίλια μακριά παρά τις συνεχείς επιθέσεις» του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

«Είναι αποφασισμένοι. Έχουν κίνητρο και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν τον αποκλεισμό νωρίς σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε ο Αμπουκεσέκ.

