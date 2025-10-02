Τι θα γινόταν αν οι έρημοι εξαφανίζονταν από τη Γη: Οι δραματικές επιπτώσεις που θα είχε στον πλανήτη μας

Τι θα συνέβαινε αν όλες οι έρημοι της Γης εξαφανίζονταν; Η ιδέα μοιάζει ουτοπική, όμως οι συνέπειες για το κλίμα, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα θα ήταν πολύ πιο περίπλοκες απ’ ό,τι φανταζόμαστε.

Τι θα γινόταν αν ο πλανήτης μας έχανε όλες τις ερήμους του; Η ιδέα μπορεί να ακούγεται παράξενη, όμως κάποτε η τεράστια Σαχάρα ήταν ένας καταπράσινος τόπος. Αυτή η περίοδος, γνωστή ως «Πράσινη Σαχάρα» ή Βόρειο Αφρικανική Υγρή Περίοδος, διήρκεσε από το 11.000 έως το 5.000 π.Χ.

Μάλιστα, η Σαχάρα έχει «πρασινίσει» εκατοντάδες φορές τα τελευταία 8 εκατομμύρια χρόνια, λόγω της ταλάντωσης του άξονα της Γης. Αν και η επόμενη τέτοια αλλαγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000 χρόνια από τώρα, το ερώτημα παραμένει ίδιο. Τι θα γινόταν αν όλες οι έρημοι της Γης εξαφανίζονταν;

Οι επιπτώσεις στη Γη αν εξαφανίζονταν οι έρημοι της

Δραματικές αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Σήμερα, περίπου το 20% της επιφάνειας της Γης είναι έρημος. Σχηματίζονται κυρίως εξαιτίας της κυκλοφορίας των αέριων μαζών, γνωστά και ως κύτταρα Hadley. Ο θερμός αέρας στον Ισημερινό ανεβαίνει, ψύχεται και προκαλεί βροχοπτώσεις, ενώ ο ξηρός αέρας που κατέρχεται ξανά σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη δημιουργεί τις ερήμους.

Όταν η Σαχάρα ήταν γεμάτη βλάστηση, τα κύτταρα Hadley επεκτάθηκαν, κάνοντας τους μουσώνες ισχυρότερους και αλλάζοντας τους εμπορικούς ανέμους που επηρεάζουν τυφώνες και καταιγίδες. Χωρίς τη σκόνη της Σαχάρας να «φρενάρει» τα φαινόμενα, οι τροπικές καταιγίδες θα ήταν πιθανότατα πιο συχνές και πιο έντονες.

Οικοσυστήματα που θα χάνονταν

Παρά την άγονη όψη τους, οι έρημοι φιλοξενούν μοναδικά οικοσυστήματα. Αν πρασίνιζαν, ζώα όπως η αλεπού φενεκ, προσαρμοσμένη στην ξηρασία, θα δυσκολεύονταν να επιβιώσουν, ενώ άλλα είδη, όπως οι σαύρες βαράνοι, θα προσαρμόζονταν ευκολότερα.

Παράλληλα, η «πράσινη πύλη» που θα άνοιγε θα επέτρεπε τη μετανάστευση ειδών σε νέες περιοχές, μεταβάλλοντας την εξέλιξη της βιοποικιλότητας, όπως έγινε πριν από 120.000 χρόνια με την ανθρώπινη μετακίνηση μέσω της Σαχάρας.

Επιπτώσεις στο κλίμα

Η «ερημοποίηση» σήμερα θεωρείται απειλή, αλλά οι πράσινες έρημοι θα μπορούσαν επίσης να αναστατώσουν το κλίμα. Στην Ανταρκτική, για παράδειγμα, η οποία είναι τεχνικά η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου, η μετατροπή της σε πράσινο τοπίο πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα και στις θερμοκρασίες.

Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε ξανά, η άνοδος του CO₂ και η τήξη των πάγων θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε τελική ανάλυση, οι έρημοι δεν είναι απλά άδεια, άχρηστα τοπία, είναι ρυθμιστές του παγκόσμιου κλίματος και καταφύγια σπάνιας ζωής. Η απώλειά τους θα έφερνε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις.

