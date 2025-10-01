Ο MrBeast έβαλε άνθρωπο σε φλεγόμενο σπίτι για $500.000: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο Youtube (vid)

Ο MrBeast δέχεται σφοδρή κριτική για νέο βίντεο στο οποίο παγιδεύει άνθρωπο μέσα σε φλεγόμενο σπίτι για $500.000. Τι απαντά ο ίδιος και πώς αντέδρασε το κοινό.

Ο δημοφιλής YouTuber MrBeast (κατά κόσμον Jimmy Donaldson) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής, αυτή τη φορά για ένα νέο βίντεο στο οποίο ένας άνθρωπος παγιδεύεται μέσα σε φλεγόμενο σπίτι για χρηματικό έπαθλο.

Το βίντεο, με τίτλο "Would You Risk Dying For $500,000?", έχει ήδη ξεπεράσει τις 49 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο ημέρες, ενώ στα social media επικρατεί έντονος διχασμός.

Τι περιλαμβάνει το αμφιλεγόμενο challenge του MrBeast;

Στο βίντεο, ένας άνδρας – δεμένος μέσα σε δωμάτιο που φλέγεται – πρέπει να ολοκληρώσει 7 δύσκολες δοκιμασίες για να κερδίσει μέχρι και 500.000 δολάρια. Καθώς ο χώρος γεμίζει καπνό και φλόγες, ο συμμετέχων απελευθερώνεται και με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν, τρέχει μέσα από έναν “διάδρομο φωτιάς” και καταφέρνει να αποσπάσει $350.000.

Αντιδράσεις στο Twitter και στα social media – "Πυρομανής δισεκατομμυριούχος";

Πολλοί χρήστες του X (πρώην Twitter) εξέφρασαν την οργή τους για την επικίνδυνη φύση του challenge: “Είναι ψυχοπαθής. Ο καπνός θα τον είχε σκοτώσει πριν φτάσουν οι φλόγες.”

“Η κοινωνία χειροκροτεί όταν οι δισεκατομμυριούχοι βάζουν φτωχούς ανθρώπους στη φωτιά για λεφτά.”

Άλλοι χρήστες κατηγορούν τον MrBeast για εκμετάλλευση ακραίων καταστάσεων, υποστηρίζοντας πως ακόμα κι αν ήταν ασφαλές, το μήνυμα που περνάει είναι προβληματικό.

Ο MrBeast απαντά: «Πήραμε κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας»

Ο ίδιος ο MrBeast απάντησε δημόσια στις κατηγορίες μέσω Twitter και YouTube σχολίων: “Ο συμμετέχων είναι επαγγελματίας κασκαντέρ και είχαμε σύστημα εξαερισμού, διακόπτη έκτακτης ανάγκης για τις φλόγες, ομάδα διάσωσης με πυροσβέστες, ΕΜΤ, δύτες και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και πυροσβεστικό όχημα.”

Εξήγησε ότι κάθε challenge δοκιμάστηκε πολλαπλές φορές από επαγγελματίες, και κανένα από τα συστήματα ασφαλείας δεν χρειάστηκε τελικά να ενεργοποιηθεί.

Ανεξάρτητα από την ηθική συζήτηση, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακά viral:

49+ εκατομμύρια προβολές σε 48 ώρες

1.4+ εκατομμύρια likes

Χιλιάδες σχόλια – τόσο υποστήριξης όσο και κατακραυγής

Ο MrBeast φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς πώς να πυροδοτεί το ενδιαφέρον του κοινού, παίζοντας συχνά στα όρια του θεαματικού και του αμφιλεγόμενου.

