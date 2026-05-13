Χανταϊός: Αυτές είναι οι 7 χώρες που έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα κρούσμα

Το ξέσπασμα του χανταϊού στο MV Hondius έχει σημάνει συναγερμό, με επτά χώρες να καταγράφουν κρούσματα και τρεις θανάτους να συνδέονται με το ταξίδι.

Το ξέσπασμα χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένα πιθανό, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι χανταϊοί είναι οικογένεια ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά, κυρίως μέσω ούρων και ξηρών περιττωμάτων που μπορούν να αιωρηθούν στον αέρα. Στην περίπτωση όμως της λεγόμενης παραλλαγής Andes, η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συνδέεται με το συγκεκριμένο ξέσπασμα, υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και μόνο σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες στενής επαφής.

Το κρουαζιερόπλοιο που μπήκε στο επίκεντρο

Η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Τενερίφη. Συνολικά, 120 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέστρεψαν στις χώρες τους, ενώ το MV Hondius απέπλευσε με προορισμό την Ολλανδία και μειωμένο πλήρωμα.

Στην Ισπανία, οι 14 Ισπανοί πολίτες που επέβαιναν στο πλοίο έφτασαν στη Μαδρίτη και μπήκαν σε καραντίνα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla. Το υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε πως ένας από αυτούς βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ενώ οι υπόλοιποι 13 είχαν ξανά αρνητικό αποτέλεσμα στη δεύτερη εξέταση.

Οι πρώτες περιπτώσεις αφορούσαν ένα ζευγάρι Ολλανδών που είχε ταξιδέψει στη Νότια Αμερική πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο από την Ουσουάια της Αργεντινής, την 1η Απριλίου. Ο 70χρονος άνδρας παρουσίασε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και πέθανε πέντε ημέρες αργότερα. Η 69χρονη σύζυγός του επίσης αρρώστησε και πέθανε στις 26 Απριλίου στη Νότια Αφρική, ενώ στις 4 Μαΐου επιβεβαιώθηκε ότι είχε μολυνθεί με χανταϊό.

Το τρίτο θύμα ήταν μια Γερμανίδα επιβάτιδα, η οποία εμφάνισε πνευμονία και πέθανε στις 2 Μαΐου πάνω στο πλοίο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό.

Μετά την επιβεβαίωση του θετικού αποτελέσματος στο ολλανδικό ζευγάρι, θετικός στην παραλλαγή Andes βρέθηκε και ο γιατρός του πλοίου, επίσης Ολλανδός. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στις 30 Απριλίου και πλέον παραμένει απομονωμένος και σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία.

Ποιες χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε πολίτες ή επιβάτες από επτά χώρες: Ολλανδία, Γερμανία, Βρετανία, Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία.

Δύο Βρετανοί πολίτες έχουν επιβεβαιωθεί ως θετικοί. Ο ένας μεταφέρθηκε από τη νήσο Ασενσιόν στη Νότια Αφρική, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ο δεύτερος, μέλος του πληρώματος, βρέθηκε θετικός στις 6 Μαΐου και μεταφέρθηκε επίσης στην Ολλανδία για ιατρική φροντίδα.

Θετικός βρέθηκε και ένας Ελβετός πολίτης, ο οποίος είχε αποβιβαστεί στη νήσο Αγία Ελένη και στη συνέχεια ταξίδεψε προς την Ελβετία μέσω Νότιας Αφρικής και Κατάρ. Τα συμπτώματά του εμφανίστηκαν την 1η Μαΐου και αργότερα επιβεβαιώθηκε η μόλυνσή του.

Στη λίστα προστέθηκε επίσης μία Γαλλίδα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα στις 10 Μαΐου, καθώς και ένας από τους 17 Αμερικανούς που ταξίδευαν στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ακόμη ένας Αμερικανός εμφάνισε ήπια συμπτώματα.

Παρότι ο χανταϊός παραμένει άγνωστος στο ευρύ κοινό, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται χαμηλός. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Λόγω του μεγάλου χρόνου επώασης, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες, ειδικά ανάμεσα σε ανθρώπους που βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον ή είχαν στενή επαφή με ασθενείς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως πρόκειται για την αρχή ενός μεγαλύτερου ξεσπάσματος. Ωστόσο, η κατάσταση παρακολουθείται στενά, καθώς η ιδιαιτερότητα της παραλλαγής Andes και το περιβάλλον ενός κρουαζιερόπλοιου καθιστούν απαραίτητη την προσεκτική ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ