Άδωνις κατά MEGA και Β. Μαρινάκη για το ΕΣΥ: «Μας βρίζει όλη μέρα, Βαγγέλη μου θα με βγάλεις πρώτο» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις για την υγεία και την «επίθεση» που δέχεται από το MEGA και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε ξανά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις για την υγεία. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας, ο υπουργός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την αλλαγή θεματολογίας από τον δημοσιογράφο της εκπομπής, θέλοντας να παραμείνει η συζήτηση στην κατάσταση του ΕΣΥ.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι, ενώ στο παρελθόν οι αρνητικές δημοσκοπήσεις για την υγεία γίνονταν αντικείμενο έντονης κριτικής, σήμερα που τα στοιχεία παρουσιάζουν βελτίωση, δεν αναγνωρίζεται αντίστοιχα η πρόοδος. Αντιθέτως, όπως υποστήριξε, δέχεται συνεχή επίθεση από το MEGA και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Άδωνις για MEGA και Μαρινάκη: «Μας βρίζει όλη μέρα, Βαγγέλη μου, θα με βγάλεις πρώτο»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής θέλησε να αλλάξει το θέμα της συζήτησης και από την υγεία να το πάει στη Μαρία Καρυστιανού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μάλλον, δεν ήθελε και πολύ διακόπτοντας τον δημοσιογράφο, λέγοντάς του: «Α κάτσε, φύγαμε απ' την υγεία τώρα, τόσο λίγο είπαμε; Θα σας πω κάτι τελευταίο».

Έτσι, ξεκίνησε να αναφέρεται στην ανοδική πορεία των δημοσκοπήσεων για τα θέματα υγείας, αλλά και το μεγάλο του «παράπονο»: «Ξέρετε τι παράπονο έχω; Όταν πήγαιναν χάλια οι δημοσκοπήσεις για την υγεία και έβγαινε πρώτο ή δεύτερο πρόβλημα, όλοι έβγαιναν και έλεγαν πως "η υγεία/το ΕΣΥ καταρρέει"», ανέφερε αρχικά.

Για να συνεχίσει και να καταλήξει: «Με το που έφτιαξε η υγεία και πήγε τρίτη/τέταρτη, μας βρίζει το MEGΑ όλη την ημέρα, με πολεμά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βαγγέλη μου μην βρίζεις άλλο θα με βγάλεις πρώτο. Πάει καλά η υγεία και αλλάζουμε θέματα και λέμε για τη Μαρία Καρυστιανού».

