To viral διαζύγιο: Νιόπαντρο ζευγάρι στην Ινδία χώρισε εξαιτίας σκύλου και γάτας

Νιόπαντρο ζευγάρι χώρισε επειδή ο σκύλος και η γάτα τους δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν στο ίδιο σπίτι.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης στην Ινδία και πλέον γίνεται viral και παγκοσμίως: ένα νεαρό παντρεμένο ζευγάρι από το Μπαπάλ οδηγήθηκε σε διαζύγιο μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, εξαιτίας μιας… ατελείωτης κόντρας μεταξύ του σκύλου και της γάτας τους.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε μέσα από την κοινή αγάπη του για τα ζώα, παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Όμως, όπως φαίνεται, αυτή η αγάπη δεν ήταν αρκετή για να κρατήσει το γάμο όρθιο.

Η αιτία του χωρισμού: Ένας σκύλος και μία γάτα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Οικογενειακό Δικαστήριο του Μπαπάλ, όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγος μετακόμισε στο σπίτι του συζύγου, παίρνοντας μαζί και την αγαπημένη της γάτα. Εκεί, ήρθαν οι πρώτες συγκρούσεις, καθώς ο σκύλος του συζύγου φερόταν επιθετικά προς τη γάτα, κάτι που η γυναίκα θεώρησε απαράδεκτο και επικίνδυνο.

Από την πλευρά του, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε άλλα κατοικίδια στο σπίτι, ειδικά μια γάτα που "παραμόνευε συνεχώς πάνω από το ενυδρείο τους", προκαλώντας ένταση στο περιβάλλον.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για συμβιβασμό, με τη βοήθεια συγγενών και οικογενειακών συμβούλων, το ζευγάρι τελικά κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενο ασυμφωνία χαρακτήρων με κύρια αιτία… τα κατοικίδια.

Τι λένε οι ειδικοί για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση

Η οικογενειακή σύμβουλος Σάιλ Αγουάστι, που παρακολούθησε την υπόθεση, σχολίασε: "Οι άνθρωποι αναζητούν συντροφικότητα στα κατοικίδια, φτάνοντας στο σημείο να τα βάζουν πάνω από ανθρώπινες σχέσεις. Όταν κανείς από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να προσαρμοστεί, τέτοιοι γάμοι δεν έχουν μέλλον."

Ενώ και υπάλληλοι του Οικογενειακού Δικαστηρίου έκαναν λόγο για "την αυξανόμενη συναισθηματική εξάρτηση από τα ζώα ως αποτέλεσμα της κοινωνικής απομόνωσης."

