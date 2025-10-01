Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη (vid)

Βρετανός εξερευνητής έγινε ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει ποτέ σε επτά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου, στους λεγόμενους «Πόλους Απρόσιτου Σημείου».

Ο Βρετανός 63χρονος Κρις Μπράουν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατέκτησε επτά «Πόλους Απρόσιτου Σημείου» (Poles of Inaccessibility), τις πιο δυσπρόσιτες τοποθεσίες του πλανήτη, πλησιάζοντας όσο κανείς άλλοτε τον στόχο να τα κατακτήσει όλα.

Τι είναι οι «Πόλοι Απρόσιτου Σημείου»

Οι Πόλοι Απρόσιτου Σημείου (PIAs) είναι τα ακριβή σημεία μιας ηπείρου ή ενός ωκεανού που βρίσκονται πιο μακριά από οποιαδήποτε ακτή προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο Μπράουν έχει ήδη κατακτήσει έξι: στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ανταρκτική, καθώς και τον ωκεάνιο πόλο στο Point Nemo στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το έβδομο επίτευγμα: Ο Βόρειος Πόλος Απρόσιτου Σημείου

Τον Σεπτέμβριο, ο Βρετανός εξερευνητής έφτασε στον Βόρειο Πόλο Απρόσιτου Σημείου, περίπου 400 μίλια από τον γεωγραφικό Βόρειο Πόλο. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει σε επτά PIAs, έχοντας απομείνει μόνο το τελευταίο, ο Ευρασιατικός πόλος στη βορειοδυτική Κίνα.

Ο ίδιος σχολίασε: «Αυτό το ταξίδι ήταν σαν να αργούσε να έρθει. Όταν έθεσα τον στόχο να επισκεφθώ όλους τους πόλους, πίστευα ότι θα κατάφερνα τρεις ή τέσσερις. Και να που φτάσαμε εδώ!».

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, ο Μπράουν επιβιβάστηκε στο παγοθραυστικό Le Commandant Charcot και έπεισε τον καπετάνιο να κάνει παράκαμψη ώστε να πλησιάσει σε απόσταση 1 χλμ. από τις συντεταγμένες.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, περπάτησε πάνω στους πάγους με τριμελή ομάδα και έφτασε στο σημείο. Στην πορεία επισκέφθηκε και τον Γεωγραφικό Βόρειο Πόλο, όπου έκανε σκι, snowshoeing, καγιάκ, αλλά και μια βουτιά στον Αρκτικό, σε νερά που έφταναν και τους -2°C.

Η εμπειρία του στην Αρκτική

Στο ταξίδι του αντίκρισε αρκτικές αλεπούδες, αποικίες θαλάσσιων ίππων, καμπουροφάλαινες και τρεις πολικές αρκούδες. Στο σημείο του Βόρειου Πόλου Απρόσιτου Σημείου ο ήλιος εμφανίζεται μόλις για 30 λεπτά την ημέρα.

Ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια τον καπετάνιο Πατρίκ Μαρσισό για την υποστήριξή του, αλλά και τα μέλη της ομάδας που τον βοήθησαν να ολοκληρώσει το όνειρο μιας ζωής.

Οι αποτυχημένες απόπειρες και το ιστορικό υπόβαθρο

Πολλοί εξερευνητές προσπάθησαν να φτάσουν στον Βόρειο Πόλο Απρόσιτου Σημείου, αλλά απέτυχαν λόγω απομακρυσμένης θέσης, κινούμενων πάγων και ακραίου ψύχους.

Το 1968 ο σερ Γουόλι Χέρμπερτ έφτασε κοντά με έλκηθρα σκύλων, αλλά τον πρόδωσε η κίνηση των πάγων. Ρώσοι εξερευνητές ισχυρίστηκαν αργότερα ότι πέρασαν από εκεί με σκι, χωρίς αποδείξεις.

Το 2005, επιστήμονες ενημέρωσαν τα ακριβή συντεταγμένα με GPS: 85°48' Β, 176°9' Α, 1008 χλμ. από ξηρά. Αποστολές το 2006 και το 2010 απέτυχαν λόγω κακών συνθηκών. Μόνο το 2020 ο Σουηδός Φρέντρικ Πάουλσεν κατάφερε να φτάσει εκεί, στο πλαίσιο παγκόσμιας αποστολής.

Ο ίδιος ο Μπράουν είχε αποτύχει το 2019, όταν το ουκρανικό αεροσκάφος Antonov An-74 που θα χρησιμοποιούσε καθηλώθηκε λόγω γεωπολιτικών εντάσεων με τη Ρωσία.

