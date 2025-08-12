Τηλεοπτικός σταρ έκανε 180 ώρες ταξίδι για ένα παγωτό στην Αντίπαρο!

Ο Ράιαν Σέρχαντ ταξίδεψε σε τρεις ηπείρους για να απολαύσει το αγαπημένο του παγωτό στην Αντίπαρο!

Πρωταγωνιστής του Netflix έγινε viral αφιερώνοντας 180 ώρες σε ένα επικό ταξίδι προς την Αντίπαρο, μόνο και μόνο για ένα παγωτό, που όπως δήλωσε ο ίδιος, «άξιζε τον κόπο».

Ο λόγος για τον 41χρονο Ράιαν Σέρχαντ, επιτυχημένο κτηματομεσίτη και πρωταγωνιστή της εκπομπής Owning Manhattan στο Netflix, ο οποίος ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο-ντοκουμέντο της περιπέτειάς του.

Στο κλιπ, κρατά μια φθαρμένη κάρτα από το παγωτατζίδικο της «Βίκυς» στην Αντίπαρο, με οκτώ σφραγίδες ήδη συμπληρωμένες. Το μόνο που του έλειπε ήταν μία ακόμα για να πάρει το παγωτό δωρεάν.

«Πριν από εννέα χρόνια, επισκέφτηκα ένα μικροσκοπικό νησί στην Ελλάδα…», γράφει ο Ράιαν στο βίντεο, το οποίο τον ακολουθεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του: με βαλίτσες, αυτοκίνητα, ελέγχους ασφαλείας και επιβιβάσεις σε αεροπλάνα.

Το ταξίδι συνοψίζεται σε:

160.000 χλμ

180 ώρες πτήσης

120 ώρες οδήγησης

1.620 ναυτικά μίλια

126 φορές υπό βροχή

Τελικά, ο Σέρχαντ έφτασε στο καφέ της Βίκυς, συμπλήρωσε την κάρτα του και παρήγγειλε ένα παγωτό σε χωνάκι. Η φράση που εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο είναι λιτή: «Άξιζε τον κόπο».

Στη λεζάντα έγραψε: «Κάποιοι με έχουν αποκαλέσει τρελό γι' αυτό, αλλά εγώ το λέω αποφασιστικότητα... Εσύ μέχρι που θα έφτανες για κάτι που σου φέρνει απόλυτη χαρά;»

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 17.000 likes και εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να αποθεώνουν τη δέσμευσή του και να εκθειάζουν την Ελλάδα και φυσικά, το παγωτό της Αντιπάρου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ