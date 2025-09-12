Η viral Αμερικανίδα που έχει ταξιδέψει σε 90 χώρες και δεν μπορεί να σταματήσει να επιστρέφει σε αυτή την μια

Μια Αμερικανίδα έχει επισκεφθεί 90 χώρες, αλλά μόνο η Ισλανδία την μαγεύει τόσο που την έχει επισκεφθεί ήδη τρεις φορές.

Μερικοί ταξιδιώτες ονειρεύονται να δουν όλο τον κόσμο, αλλά λίγοι το καταφέρνουν. Μία Αμερικανίδα τα κατάφερε: έχει επισκεφθεί 90 χώρες. Ωστόσο, παρά το πλούσιο παγκόσμιο παρελθόν της, υπάρχει μία χώρα που την έχει μαγέψει τόσο πολύ που επιστρέφει ξανά και ξανά: η Ισλανδία.

«Γιατί να ξαναδώ το Κολοσσαίο αν δεν έχω δει τις Πυραμίδες ή την Ανταρκτική;» αναρωτιέται. Αλλά η Ισλανδία αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα της. Την έχει επισκεφθεί ήδη τρεις φορές και ήδη σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι της.

Ο πρώτος έρωτας: Reykjavik και οι φυσικές ομορφιές

Η πρώτη της επίσκεψη έγινε κατόπιν παρότρυνσης μιας φίλης, η οποία είχε οργανώσει το ταξίδι. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Reykjavik, έμεινε μαγεμένη. Ο πολύχρωμος δρόμος με το ουράνιο τόξο, υποστήριξη στην κοινότητα LGTB, μουσεία και τέχνη της πόλης την ενθουσίασαν αμέσως.

«Ένιωσα ευπρόσδεκτη και ενθουσιάστηκα με την κουλτούρα και την ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας», λέει η ίδια. Παρά τον μικρό πληθυσμό (λιγότεροι από 140.000 κάτοικοι), η πόλη προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες.

Περιπέτειες σε όλη την Ισλανδία

Η Αμερικανίδα ταξίδεψε πέρα από την πρωτεύουσα:

Χαλάρωσε στις θερμές πηγές της Laguna Sky και ακολούθησε παραδοσιακά σκανδιναβικά τελετουργικά ευεξίας.

Περπάτησε σε μαύρες παραλίες από ηφαιστειακή λάβα , γλίστρησε σε παγετώνες και θαύμασε εντυπωσιακούς καταρράκτες .

Απολάμβανε την τοπική κουζίνα και γνώρισε τη ζεστή φιλοξενία των Ισλανδών.

«Οι ντόπιοι ήταν τόσο φιλικοί και περήφανοι για τη χώρα τους. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου», λέει η ίδια.

Η δεύτερη και τρίτη επίσκεψη: Κύκλος του Αρκτικού Κύκλου και Βόρειο Σέλας

Μόλις τρεις μήνες μετά την πρώτη της επίσκεψη, επέστρεψε για μια κρουαζιέρα στην Αρκτική, όπου είδε φάλαινες, παγετώνες και απίστευτα τοπία λάβας. Η τρίτη φορά ήταν το χειμώνα, με την Ισλανδία καλυμμένη από χιόνι, και είχε την τύχη να δει το Βόρειο Σέλας.

«Κάθε ταξίδι με έκανε να καταλάβω ότι η Ισλανδία πάντα κρύβει κάτι νέο για να ανακαλύψει κανείς», λέει ενθουσιασμένη, και ήδη σχεδιάζει το επόμενο. Αυτή τη φορά, θέλει να παρακολουθήσει ηφαιστειακή έκρηξη από κοντά.

