Στριπτίζ σε σχολικό συμβούλιο: Διαμαρτυρία για την πολιτική αποδυτηρίων

Η Μπεθ Μπορν, ακτιβίστρια και πρόεδρος των Moms for Liberty, χρησιμοποίησε τον χρόνο ομιλίας της για να γδυθεί μπροστά στο σχολικό συμβούλιο του Ντέιβις, διαμαρτυρόμενη για την πολιτική αποδυτηρίων που επιτρέπει στους τρανς μαθητές να χρησιμοποιούν αυτά που ευθυγραμμίζονται με το φύλο τους.

Μια γυναίκα σόκαρε τα μέλη του σχολικού συμβουλίου του Ντέιβις όταν χρησιμοποίησε τον χρόνο ομιλίας της για να γδυθεί στο βήμα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Μπεθ Μπορν, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και πρόεδρος του οργανισμού Moms for Liberty, διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική αποδυτηρίων των σχολείων που επιτρέπει στους τρανς μαθητές να χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια που ευθυγραμμίζονται με το φύλο τους, αντί με το φύλο γέννησής τους.

Σύμφωνα με την ίδια, παρακολουθεί και συμμετέχει σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου κάθε μήνα τα τελευταία τρία χρόνια για να εκφράσει τις αντιρρήσεις της. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Μπορν έβγαλε τα ρούχα της μέχρι που φορούσε μόνο ένα μαγιό, ισχυριζόμενη ότι ήθελε να δείξει τη δυσφορία που θα μπορούσαν να βιώσουν τα κορίτσια στα αποδυτήρια.

«Είμαι γονέας και βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για τις πολιτικές των αποδυτηρίων. Έτσι, θα σας δείξω πώς είναι να αλλάζεις ρούχα για μάθημα Φυσικής Αγωγής», δήλωσε η Μπορν. Σημείωσε ότι φορούσε μαγιό, ώστε όλα να καλύπτονται, αλλά η συμπεριφορά της οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο να διακόψει τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά.

Μετά την επανέναρξη, η Μπορν προσπάθησε ξανά να γδυθεί, κατηγορώντας τα μέλη του συμβουλίου ότι παραβίασαν το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου.

Η Μπορν είναι γνωστή για τις δράσεις της μέσω του οργανισμού Moms for Liberty, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει σε διαμαρτυρίες κατά υποχρεωτικών εμβολιασμών, στην αμφισβήτηση της διδασκαλίας της «κριτικής θεωρίας της φυλής» και στην απομάκρυνση βιβλίων ΛΟΑΤΚΙ+ από σχολικές βιβλιοθήκες.

Η σχολική επίτροπος Σεσίλια Εσκαμίγια-Γκρίνγουολντ δήλωσε ότι η συμπεριφορά της Μπορν ήταν «ακατάλληλη» και ότι το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει τα επόμενα βήματα, σε συνεννόηση με νομικούς συμβούλους. Σημειώνεται ότι η αστυνομία κλήθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειας της Μπορν να γδυθεί.

