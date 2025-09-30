Η απάντηση στο «Αθήνα Μου» του Αργυρού: Οι «Σαλονικιές» της Τζώρτζια Μαυρουδή ήρθαν (vid)

Περιμέναμε πέντε ολόκληρα χρόνια για να βγει η απάντηση στο τραγούδι του Κων/νου Αργυρού, «Αθήνα Μου». Η Τζώρτζια Μαυρουδή κυκλοφόρησε το το hit του χειμώνα, «Salonikies».

Περιμέναμε πέντε ολόκληρα χρόνια για να δοθεί η… μουσική απάντηση στο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και αυτή έρχεται από την Τζώρτζια Μαυρουδή, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο «Salonikies», ένα κομμάτι που ήδη συζητιέται και φαίνεται να γίνεται το hit του χειμώνα.

Το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες της Θεσσαλονίκης, με ρυθμό ανεβαστικό και ατμόσφαιρα που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με έντονο άρωμα Βορείου Ελλάδας. Στίχοι που αναδεικνύουν τη φινέτσα, τον δυναμισμό και τη γοητεία των «Σαλονικιών» συναντούν μία παραγωγή που καλεί σε χορό.

Το νέο trend του χειμώνα

Το επίσημο video clip, που ήδη συγκεντρώνει χιλιάδες views στο YouTube, αποτυπώνει με ζωντανά χρώματα την ενέργεια και τη φρεσκάδα του τραγουδιού. Με πλάνα που αναδεικνύουν την ομορφιά της Θεσσαλονίκης και μία αισθητική γεμάτη ρυθμό και εικόνες από τη νυχτερινή ζωή, το «Salonikies» κερδίζει το κοινό από το πρώτο άκουσμα.

Η Τζώρτζια Μαυρουδή βάζει τη δική της σφραγίδα στη μουσική σκηνή με ένα τραγούδι που έρχεται να «παίξει μπάλα» απέναντι σε ένα από τα πιο αγαπημένα hits της τελευταίας δεκαετίας. Οι «Σαλονικιές» δεν είναι απλώς μία απάντηση στο «Αθήνα Μου», αλλά ένα κομμάτι με όλα τα φόντα να γίνει... ύμνος του φετινού χειμώνα.

Loading...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ