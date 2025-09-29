Χάος σε πτήση: Βρετανοί έπαιξαν κλωτσομπουνίδια με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση (vid)

Το ξύλο της... αρκούδας έπεσε κατά την διάρκεια πτήσης για την Ισπανία με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Γαλλία.

Το απόλυτο χάος προκλήθηκε σε πτήση της Ryanair με προορισμό την Ισπανία, όταν Βρετανοί επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, αναγκάζοντας τον πιλότο να προσγείωση το αεροπλάνο στην Γαλλία.

Πλάνα από το επεισόδιο κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέγραψαν τις σκηνές μέσα στην πτήση με προορισμό το Αλικάντε με το αεροπλάνο να προσγειώνεται εκτάκτως στην Τουλούζη έπειτα από όλα αυτά.

Με την προσγείωση, αστυνομικοί όρμησαν στο αεροπλάνο και ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις με τους ταραξίες Βρετανούς επιβάτες. Μια γυναίκα που βρισκόταν στο αεροπλάνο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, είπε στη Daily Mail ότι η παρέα – που καθόταν απέναντί της – ήταν «ζωηρή και απείθαρχη» και ότι «ακόμα και πριν την απογείωση, κινούνταν συνεχώς στην καμπίνα, αντάλλασσαν θέσεις και αγνοούσαν βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένας από τους άνδρες άλλαξε θέση για να καθίσει δίπλα στη φίλη της, πριν προσπαθήσει να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, όμως το πλήρωμα τον επανέφερε γρήγορα στη θέση του. Με το που απογειώθηκε το αεροπλάνο, σύμφωνα με τη επιβάτιδα, άρχισαν να πίνουν ποτά και να έχουν «δυνατές, ακατάλληλες συζητήσεις που άκουγαν και μικρά παιδιά που κάθονταν κοντά».

Πώς άρχισε ο καβγάς

«Κάποια στιγμή, δύο μέλη της παρέας φάνηκαν να τσακώνονται έντονα. Σπρώχνονταν, κοπανούσαν τα κεφάλια τους, και το πουκάμισο του ενός σκίστηκε καθώς άλλοι προσπαθούσαν να τους χωρίσουν», είπε η επιβάτιδα.

«Κάποιοι από αυτούς έφτυναν στα καθίσματα και ακουμπούσαν τα πόδια τους στα προσκέφαλα άλλων επιβατών – μια γυναίκα μάλιστα δέχτηκε κλωτσιά στο κεφάλι από κάποιον που είχε τα πόδια του πάνω στο κάθισμά της», συνέχισε να λέει.

Το πλήρωμα και άλλοι επιβάτες προσπάθησαν να τους ηρεμήσουν, ενώ αρκετοί γονείς ζήτησαν να προσέχουν τη γλώσσα τους λόγω των παιδιών που βρίσκονταν στο αεροπλάνο. Όμως το χάος δεν σταμάτησε. Μετά από αρκετά ακόμα επεισόδια, ο πιλότος ανακοίνωσε απρογραμμάτιστη προσγείωση στην Τουλούζη.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Με την προσγείωση, η γαλλική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος και άρχισε να απομακρύνει τους ταραξίες. «Όταν έγινε σαφές ότι η πλειοψηφία της παρέας θα απομακρυνόταν από το αεροσκάφος, οι εντάσεις κορυφώθηκαν», είπε η επιβάτιδα.

Στα πλάνα της, φαίνεται ο επικεφαλής αστυνομικός να σηκώνει έναν άνδρα από το κάθισμά του, ο οποίος τον ακολουθεί με τα χέρια πίσω από την πλάτη, πριν ένας δεύτερος επιβάτης οδηγηθεί επίσης έξω. Ένα τρίτο μέλος της παρέας φαίνεται να λέει επανειλημμένα «όχι» σε έναν αστυνομικό και αντιστέκεται στη σύλληψη.

Η ενημέρωση της Rynanair

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Η πτήση αυτή από Λούτον του Λονδίνου προς Αλικάντε (26 Σεπτεμβρίου) εκτράπηκε στην Τουλούζη μετά την απείθαρχη συμπεριφορά μιας μικρής ομάδας επιβατών.

Το πλήρωμα κάλεσε εκ των προτέρων την αστυνομία, η οποία περίμενε το αεροσκάφος κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Τουλούζης και απομάκρυνε αυτούς τους επιβάτες, πριν η πτήση συνεχίσει για το Αλικάντε.

Η Ryanair εφαρμόζει αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβατική συμπεριφορά επιβατών και θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα ταξιδεύουν σε ένα περιβάλλον με σεβασμό και χωρίς περιττές αναταράξεις.

Το θέμα πλέον χειρίζεται η τοπική αστυνομία».

