Βασίλης Μπισμπίκης: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός (vid)

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη. Τί προβλέπει ο ΚΟΚ για την πρόκληση ζημιών και την εγκατάλειψη του σημείου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά από τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην περιοχή της Φιλοθέης.

Ο γνωστός ηθοποιός προκάλεσε με το όχημά του ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα σπιτιού, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Πήγε σε τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέχεια στο Τμήμα

Μετά από καταγγελίες των ιδιοκτητών των κατεστραμμένων αυτοκινήτων ενεργοποιήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Ωστόσο, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε το μεσημέρι σε τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέχεια παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς.

Εκεί έδωσε εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την περίπτωση Μπισμπίκη

Βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές τιμωρείται με πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι ποινές διαφοροποιούνται σε περίπτωση υποτροπής.

