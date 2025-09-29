Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση: Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη (vid)

Πως ένα κρητικό γλέντι κατέληξε σε μαχαιρώματα με σοβαρά τραυματισμένους στο ΚΑΤ, στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Όλα τα στραβά και ανάποδα συνέβησαν στο κρητικό γλέντι που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (26/9) στη Μεταμόρφωση. Η γιορτή τσικουδιάς 2025 διοργανώθηκε από την Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης στο διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου .

Ωστόσο, την πρώτη κιόλας μέρα του κρητικού γλεντιού σημειώθηκαν ευτράπελα, αρχικά με τα μαχαιρώματα ανάμεσα σε δύο παρέες που έστειλαν τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο και κατόπιν με το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος έδωσε κι αυτός το παρών στη Μεταμόρφωση.

Από τα μαχαιρώματα για ένα «τι με κοιτάς;»...

Παρά το γεγονός ότι η πρώτη βραδιά στη Μεταμόρφωση είχε μεγάλη ανταπόκριση με περίπου 5.000 άτομα να διασκεδάζουν στους ρυθμούς του Γρηγόρη Σαμόλη, τα πράγματα ξέφυγαν.

Περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα μια ομάδα Αλβανών που αποχωρούσε από το πανηγύρι διαπληκτίστηκε με άλλους ομοεθνείς τους για ασήμαντη αιτία. Ακούστηκαν οι φράσεις «Γιατί με κοιτάς; Εσύ με κοιτάς, φύγε να περάσω» και ακολούθησε άγρια συμπλοκή με μαχαίρια.

Η έντονη λεκτική αντιπαράθεση μέσα σε λίγα λεπτά έδωσε τη θέση της σε μαχαίρια, σε μια συμπλοκή που συμμετείχαν 20 άτομα, προκαλώντας πανικό στους αμέριμνους παρευρισκόμενους του γλεντιού.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Πρόκειται για δύο Αλβανούς (γεννημένοι το 1999 και το 2000) έφεραν σοβαρά τραύματα στον θώρακα, τα πλευρά και τη μασχάλη. Έναν Έλληνα (γεννημένος το 2000) τραυματίστηκε στη μέση, την ώρα που προσπαθούσε να χωρίσει τους διαπληκτιζόμενους και έναν ακόμη Αλβανό (γεννημένος το 2000) που υπέστη τραύματα σε μπράτσο, πλευρά, θώρακα και μώλωπες στο πρόσωπο.

...στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Το αιματηρό αυτό επεισόδιο στιγμάτισε μια βραδιά που διασκέδασε αρκετό κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος πιθανότατα να μην κατάλαβε το περιστατικό που σημειώθηκε καθώς ο κόσμος ήταν πάρα πολύς.

Ωστόσο ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει καταγραφεί να διασκεδάζει με τους φίλους του στο κρητικό γλέντι, φεύγοντας τις πρώτες πρωινές ώρες από την Μεταμόρφωση προκάλεσε ένα τροχαίο λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του στη Φιλοθέη.

Όπως είπε ο ίδιος, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και άρχισε να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Η τρελή πορεία του αγροτικού σταμάτησε σε μια τσιμεντένια μάντρα την οποία και γκρέμισε.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε σε δήλωσή του στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου.

Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν σταμάτησε στο σημείο αλλά συνέχισε να οδηγεί για μερικές εκατοντάδες μέτρα. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Η Τροχαία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Εντόπισε το παρατημένο αγροτικό και στη συνέχεια αναζήτησε τον υπαίτιο. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το μεσημέρι του Σαββάτου ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, χωρίς ακόμα να έχει παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ