Με χειροπέδες στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης (vid)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Δευτέρας (29/9).

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε τροχαίο, όταν το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια γύρω στις 11:30, φορώντας χειροπέδες και οδηγήθηκε στο κτίριο 16, ώστε να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Αναμένεται να του ασκηθεί ποινική δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα και στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί. Εκεί έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τριήμερη αναβολή για να δικαστεί.

Μπισμπίκης»: Μου έφυγε το τιμόνι»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε σε ρεπόρτερ της εκπομπής «Αλήθειες με την Ζήνα» πως προτίθεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αλλά θα πρέπει πρώτα να το συζητήσει με τον δικηγόρο του.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε σε δήλωσή του στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ο γνωστός ηθοποιός τα ξημερώματα του Σαββάτου επέστρεφε στο σπίτι του από γλέντι που είχε διοργανώσει η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης.

Λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και άρχισε να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Η τρελή πορεία του αγροτικού θα σταματήσει σε μια τσιμεντένια μάντρα την οποία γκρεμίζει.

Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν σταμάτησε στο σημείο αλλά συνέχισε να οδηγεί για μερικές εκατοντάδες μέτρα. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Η Τροχαία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Εντόπισε το παρατημένο αγροτικό και στη συνέχεια αναζήτησε τον υπαίτιο. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το μεσημέρι του Σαββάτου ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, χωρίς ακόμα να έχει παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία.

«Τον αναζήτησε η αστυνομία στο σπίτι του και αφού δεν τον βρήκε τον ενημέρωσαν οικεία του πρόσωπα και έτσι παρουσιάστηκε στο τμήμα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου.

