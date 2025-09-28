Η ατάκα-φωτιά του Μαζωνάκη για το Δρομοκαΐτειο: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» (vid)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε το «πέρασμά» του απ' το Δρομοκαΐτειο στην πρεμιέρα του The Voice.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (27/9) το The Voice, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μαζί του, ως κριτές, οι Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος επέστρεψε μετά την «περιπέτεια» που πέρασε με τον ολιγοήμερο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Το αστειάκι του Γιώργου Μαζωνάκη για το Δρομοκαΐτειο: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο»

Όταν ένας διαγωνιζόμενος ανέφερε πως δουλεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό που την έφερε συνεχώς στα νοσοκομεία: «Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», ανέφερε αρχικά.

Ενώ είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Όλη τη μέρα στα νοσοκομεία ήμουν», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να παίρνει το «ριμπάουντ» απ' αυτή την πρόταση και να αναφέρεται κι ο ίδιος στην... περιπέτεια που είχε: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο».

«Ανήκω σ' εμένα»: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο διάσημος τραγουδιστής επέλεξε το πασίγνωστο κομμάτι του, «Ανήκω σ' εμένα», για να κάνει είσοδο στη σκηνή του The Voice. Όπως ήταν αναμενόμενο, το πλατό σείστηκε με την εμφάνισή του και τον καταχειροκρότησε.

Άλλη μία ωραία στιγμή ήταν όταν, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, ερμήνευσαν το «Υπάρχω», του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη και απέσπασαν το καθολικό χειροκρότημα του κοινού που τους αποθέωσε.

