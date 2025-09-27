Απόλυτο φιάσκο: Το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο των ΗΠΑ κλείνει μετά από επένδυση 2,2 δισ. δολαρίων

Το ηλιακό πάρκο Ivanpah των 2,2 δισ. δολαρίων κλείνει οριστικά. Δεν παρήγαγε ποτέ την ενέργεια που υποσχέθηκε, κατέστρεψε χιλιάδες πουλιά και θεωρείται πλέον ένα ενεργειακό φιάσκο.

Το Ivanpah Solar Power Facility, που κατασκευάστηκε στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια με κόστος 2,2 δισ. δολάρια, ξεκίνησε το 2014 με μεγάλες προσδοκίες. Με τρεις πύργους ύψους 140 μέτρων και σχεδόν 174.000 καθρέφτες-ηλιοστάτες, το έργο παρουσιάστηκε ως το μέλλον της καθαρής ενέργειας και μια τεράστια συμβολή στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ μάλιστα, υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, έδωσε δάνεια ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για να στηρίξει το έργο. Ωστόσο, 12 χρόνια μετά, το Ivanpah έχει χαρακτηριστεί αποτυχία και έχει προγραμματιστεί να κλείσει το 2026.

Γιατί απέτυχε το έργο των 2,2 δισ.;

Παρά τις φιλόδοξες υποσχέσεις, το Ivanpah ποτέ δεν παρήγαγε την ενέργεια που υποσχέθηκε. Για να μείνει σε λειτουργία βασιζόταν και στο φυσικό αέριο, ακυρώνοντας τον "πράσινο" χαρακτήρα του.

Ο Jason Isaac, CEO του American Energy Institute, δήλωσε: «Το Ivanpah αποτελεί μνημείο σπατάλης και αναποτελεσματικότητας στα κυβερνητικά ενεργειακά προγράμματα. Δεν εκπλήρωσε ποτέ τις υποσχέσεις του».

Επιπλέον, η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κρίθηκε σύντομα παρωχημένη. Οι παραδοσιακοί φωτοβολταϊκοί πίνακες αποδείχθηκαν πολύ πιο αποδοτικοί και φθηνοί, αφήνοντας πίσω την πολύπλοκη τεχνολογία των ηλιοστατών.

Οικολογικό σοκ και τεράστια σπατάλη

Πέρα από την οικονομική αποτυχία, το Ivanpah κατηγορήθηκε και για τεράστιες επιπτώσεις στη φύση. Σύμφωνα με ειδικούς, τουλάχιστον 6.000 πουλιά τον χρόνο καίγονται ζωντανά πετώντας μέσα στη συγκεντρωμένη ακτινοβολία που αντανακλούν οι καθρέφτες.

Ο ενεργειακός σύμβουλος Edward Smeloff παραδέχτηκε: «Δεν κατάφερε ποτέ να κλιμακωθεί. Είναι μια τεχνολογία που έχει ξεπεραστεί».

Έτσι, το κάποτε μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στον κόσμο, που θεωρήθηκε το σύμβολο των ονείρων της Καλιφόρνια για πράσινη ενέργεια, μένει στην ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ενεργειακά φιάσκα.

