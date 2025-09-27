Θαμώνας πήγε επικό δώρο στον Φέρρη: Η ξεκαρδιστική αντίδραση του τραγουδιστή (vid)

Θαμώνας τρόλαρε τον Φέρρη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται όταν του πήγε δώρο υγρό πιάτων με επωνυμία που παραπέμπει στο... όνομα του.

Μια από τις πιο αστείες στιγμές της φετινής νυχτερινής σεζόν εκτυλίχθηκε στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης.

Ένας θαμώνας αποφάσισε να τον τρολάρει με έναν πρωτότυπο τρόπο, χαρίζοντάς του δώρο ένα... υγρό πιάτων Fairy με μια φωτογραφία του στο λογότυπο.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral, καθώς το κοινό ξεκαρδίστηκε με την αντίδραση του τραγουδιστή, ο οποίος δέχτηκε το δώρο με χιούμορ και δεν σταμάτησε να γελά.

Σε ένα άλλο βίντεο που έχει δημοσιεύσει ο ίδιος δείχνει στους ακόλουθους του στο TikTok όλο το μπουκαλάκι όπου έχει τοποθετήσει την φωτογραφία του τραγουδιστή. Ενώ στο πίσω μέρος στο μπουκαλάκι έχει κολλήσει ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο «Κατάματα ΤOUR» από την περιοδεία του τραγουδιστή.

