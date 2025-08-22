Γιώργος Μαζωνάκης: Προετοιμάζει μηνύσεις κατά του πατέρα και της αδερφής του μετά τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο μετά από ψυχιατρική εξέταση και προχωράει σε νομικές ενέργειες κατά του πατέρα και της αδερφής του, με αφορμή δικαστική διαμάχη και οικονομικές κατηγορίες.

Την αντεπίθεση μέσω της δικαστικής οδού, επιλέγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την πρόσφατη παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο. Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος πήρε εξιτήριο έπειτα από ψυχιατρική αξιολόγηση από δύο ειδικούς, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά μελών της οικογένειάς του.

Όπως επιβεβαιώνει ο συνήγορός του, οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν έκριναν ότι ο Μαζωνάκης δεν συνιστά απειλή για τον εαυτό του ή για τρίτους. «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δικαστική διαμάχη πίσω από τον εγκλεισμό»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπόβαθρο της υπόθεσης δεν σχετίζεται με πραγματική ανησυχία για την ψυχική υγεία του καλλιτέχνη, αλλά με μια διαρκή δικαστική διαμάχη με τον πατέρα και την αδερφή του. Όπως αποκάλυψε, μέσα στον Σεπτέμβριο ο τραγουδιστής σκοπεύει να καταθέσει μηνύσεις για σοβαρά οικονομικά αδικήματα που φέρεται να αγγίζουν το επίπεδο των κακουργημάτων.

«Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», δήλωσε.

Η αντίδραση της οικογένειας

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιμένει ότι προτεραιότητά τους παραμένει η ασφάλεια και η ψυχική του υγεία. Σε δήλωσή τους σημειώνουν: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

