Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο και έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media.

Το πρωί της Δευτέρας (18/8), ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν από την Πέμπτη 14 Αυγούστου. Η εισαγωγή του έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έπειτα από αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος. Στάθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του και τόνισε χαρακτηριστικά: «Όλα είναι μια χαρά».

Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Λίγες ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media. Στα stories του στο Instagram ανέβασε βίντεο με ένα χάρτινο ομοίωμα του ίδιου να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω στο βίντεο έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ συμπλήρωσε από κάτω: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

Δείτε το story του Γιώργου Μαζωνάκη:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ