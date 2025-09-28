Η ιστορία της εξαφάνισης των δύο αγοριών του Μπέλφαστ: 56 χρόνια μετά η υπόθεση ξανά ανοίγει (vid)

Η υπόθεση της εξαφάνισης των δύο αγοριών στο Μπέλφαστ το 1969 που έγινε ντοκιμαντέρ, άνοιξε και πάλι.

Μια άλυτη υπόθεση 56 ετών φαίνεται να ανοίγει και πάλι για την ιρλανδική αστυνομία. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1969 , ένα κρύο πρωινό στο Μπέλφαστ, ο 11χρονος Ντέιβιντ Λέκι και ο 14χρονος Τζόναθαν Έιβεν έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε σχολείο. Κανένα από τα δύο παιδιά δεν επέστρεψε ποτέ.

Για δεκαετίες οι οικογένειες έψαχναν απαντήσεις, χωρίς να υπάρχει σαφής εξήγηση για το τι συνέβη. Η αστυνομία τότε πίστευε ότι μπορεί να είχαν πάρει το τρένο για το Μπανγκόρ, όμως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι σκόπευαν να το σκάσουν.

Ωστόσο, οι γονείς ξεκαθάρισαν πως ο Ντέιβιντ «δεν ήταν δυστυχισμένος ούτε είχε προβλήματα» και δεν θα έφευγε μόνος του, ενώ ο Τζόναθαν περιγράφηκε από τον πατέρα του ως «ένα χαρούμενο αγοράκι» που τα πήγαινε καλά στο σχολείο.

Τα εξαφανισμένα παιδιά του Μπέλφαστ

Η υπόθεση των δύο αγοριών δεν ήταν μοναδική στην συγκεκριμένη περιοχή εκείνη την εποχή. Από το 1969 έως το 1974, πέντε αγόρια εξαφανίστηκαν σε ακτίνα πέντε μιλίων:

Ντέιβιντ Λέκι (11) και Τζόναθαν Έιβεν (14) το 1969

Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ (10) το 1973 – τα λείψανά του βρέθηκαν ακρωτηριασμένα σε σακί στον ποταμό Λάγκαν

Τόμας Σπενς (11) και Τζον Ρότζερς (13) το 1974 – θεάθηκαν τελευταία φορά σε στάση λεωφορείου στην Falls Road

Μέχρι το 2001, μόνο οι υποθέσεις του Σπενς και του Ρότζερς είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως ανθρωποκτονίες.

Το Ντοκιμαντέρ Lost Boys: Belfast's Missing Children

Η υπόθεση των αγοριών παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ, το οποίο ερεύνησε τις εξαφανίσεις παιδιών στη δεκαετία του ’60–’70. Οι δημιουργοί έθεσαν το ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου παιδόφιλων που δρούσε στο Μπέλφαστ, ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες παρενέβησαν για να προστατέψουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο σκηνοθέτης Ντεζ Χέντερσον σημείωσε ότι η περίπτωση του Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ είναι κλειδί για την κατανόηση όλων των υποθέσεων, καθώς έδειξε ξεκάθαρα πρόθεση απόκρυψης του εγκλήματος.

Το σκάνδαλο του κέντρου «Kincora Boys' Home»

Μόλις το 1980 αποκαλύφθηκε ότι στο «Kincora Boys’ Home», σε μικρή απόσταση από τα σπίτια των δύο αγοριών, υπήρχε συστηματική κακοποίηση παιδιών επί δεκαετίες. Στο ντοκιμαντέρ καταγράφονται μαρτυρίες στρατιωτικών πληροφοριοδοτών που υποστήριξαν ότι ήξεραν τι συνέβαινε εκεί και προσπάθησαν να σημάνουν συναγερμό, χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, υπήρχε δίκτυο δέκα ανδρών που ήταν φίλοι, αντάλλασσαν πληροφορίες και κακοποιούσαν αγόρια.

Νέες έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Η υπόθεση των δύο αγοριών παραμένει ανοιχτή. Η Υπηρεσία Αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας έχει αναλάβει επανεξέταση μέσω της ομάδας «legacy investigation». Ο ντετέκτιβ επιθεωρητής Άρμστρονγκ δήλωσε στο BBC: «Ο πόνος και η αγωνία της άγνοιας για τόσα χρόνια είναι αδιανόητος. Παραμένει μια ανοιχτή υπόθεση εξαφάνισης και θα εξεταστούν όλες οι πιθανές γραμμές έρευνας».

Η αστυνομία ζητά από όποιον μπορεί να έχει δει τα παιδιά ή να γνωρίζει κάτι να μιλήσει, ακόμη και μετά από 56 χρόνια. Το δικηγορικό γραφείο KRW Law που εκπροσωπεί τις οικογένειες, χαιρέτισε τη νέα έκκληση για πληροφορίες. Ο δικηγόρος Όουεν Γουίντερς δήλωσε: «Δεν είναι ποτέ αργά για δικαιοσύνη. Έχουμε ζητήσει από την αστυνομία να συνδέσει την υπόθεση του 1969 με άλλες παρόμοιες, ώστε όλες να ερευνηθούν κεντρικά και συντονισμένα. Μόνο έτσι θα υπάρξει αποτέλεσμα για όλες τις οικογένειες».

