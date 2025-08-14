Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του: «Έγινε εν αγνοία μου, με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

Τι ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω προσώπου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να απαντήσει μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγω για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Τα λόγια του γνωστού τραγουδιστή μετέφερε πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του. Τη δήλωση συνέταξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργος Β. Μερκουλίδης και μεταφέρθηκε εξ ονόματος του καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρει ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και μάλιστα από κοντινά του οικογενειακά πρόσωπα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο καλλιτέχνης: «Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».