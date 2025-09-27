Πάστορας ζήτησε από πιστό να χαρίσει την γη του στην εκκλησία για να πάρει ευλογία (vid)

Σοκαριστικό βίντεο από την Ονδούρα: Πάστορας ζητά από πιστό να χαρίσει τη γη του στην Εκκλησία για να λάβει ευλογία. Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Ονδούρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Στο βίντεο φαίνεται ο πάστορας Χόρχε Πόμπα να ζητάει από έναν πιστό να παραδώσει τη γη του στην Εκκλησία, με το επιχείρημα ότι… έτσι θα λάβει την ευλογία Του Θεού.

«Ο Θεός θέλει τη γη σου» – Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Μπροστά σε δεκάδες πιστούς, ο πάστορας υποστήριξε πως είχε «θεία εντολή» να ζητήσει την περιουσία του άνδρα. «Ο Θεός μού μίλησε χθες το βράδυ και μου είπε να σου ζητήσω τη γη σου. Σου έδωσε ζωή, παιδιά και μπορεί να σου δώσει περισσότερα αν Του δώσεις τα χαρτιά της γης», ακούγεται να λέει ο Πόμπα.

Ο άνδρας εμφανώς μπερδεμένος και διστακτικός, δέχτηκε έντονες πιέσεις, με τον πάστορα να προσθέτει: «Θέλεις χρήματα ή την ευλογία του Θεού; Αν μου δώσεις τη γη, θα πάρεις περισσότερα από όσα φαντάζεσαι».

Θύελλα αντιδράσεων στα social media

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral σε όλη τη Λατινική Αμερική, με χιλιάδες χρήστες να καταγγέλλουν τον πάστορα για κατάχρηση εξουσίας και για εκμετάλλευση της πίστης των ανθρώπων. «Αυτό είναι καθαρή απάτη και πρέπει να παρέμβουν οι Αρχές», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Κάποιοι άλλοι τόνισαν ότι τέτοιες πρακτικές αμαυρώνουν την εικόνα των εκκλησιών και εκμεταλλεύονται τα πιο αδύναμα μέλη των κοινωνιών.

Θεολόγοι και ειδικοί σε θέματα θρησκείας τόνισαν ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική διδασκαλία του Χριστιανισμού. «Οι πνευματικοί ηγέτες οφείλουν να δείχνουν ταπεινότητα και διαφάνεια, όχι να χρησιμοποιούν το όνομα Του Θεού για προσωπικό όφελος», σχολίασε ο θεολόγος Χουάν Κάρλος Σότο.

