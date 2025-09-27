Μεταμόρφωση: Βίντεο ντοκουμέντο από τα μαχαιρώματα στο κρητικό γλέντι (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο πήρε το φως της δημοσιότητας από την άγρα συμπλοκή στην περιοχή της Μεταμόρφωσης με μαχαίρια.

Χάος προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από χώρο εκδήλωσης στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη γιορτή της τσικουδιάς , όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έξω από τον χώρο της εκδήλωσης δύο μεγάλες παρέες, περίπου 20 ατόμων η καθεμία, άρχισαν να λογομαχούν για ασήμαντη αφορμή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ένταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια.

Το MEGA έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή και την στιγμή όπου έφθασε και γιατρός, για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα»: «Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια, ήταν δύο παρέες, οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε, συνέχισε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ