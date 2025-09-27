Δεν χαμπαριάζει ο Τζίμι Κίμελ: Τρόλαρε τον Τραμπ για το περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα (vid)

Ο Τζίμι Κίμελ τρόλαρε τον Ντόναλντ Τραμπ με μια ξεκαρδιστική φωτογραφία μετά τη βλάβη κυλιόμενης σκάλας στο κτήριο του ΟΗΕ.

Λίγο μετά την επιστροφή της εκπομπής του ο Τζίμι Κίμελ «ξανα χτύπησε» τρολάροντας τον Ντόναλντ Τραμπ για το περιστατικό στο κτήριο του ΟΗΕ, όταν η κυλιόμενη σκάλα που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την σύζυγό του, κόλλησε.

Ο Κίμελ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία με έναν στενό συνεργάτη του πάνω σε μια κυλιόμενη σκάλα, αναφέροντας ότι δουλεύει μια χαρά. Φαίνεται λοιπόν, η κόντρα του γνωστού παρουσιαστή με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίζεται.

Η έναρξη της ανοιχτής διαμάχης τους

Η διαμάχη τους ξεκίνησε όταν το ABC αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ για σχόλια που έκανε σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ και τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ πανηγύρισε για την είδηση, αλλά σύντομα ο Κίμελ επέστρεψε στην εκπομπή και απάντησε με καυστικά σχόλια.

Το «Jimmy Kimmel Live» επέστρεψε στις οθόνες την Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου), και ο Κίμελ αναφέρθηκε στη διαμάχη στο πολυαναμενόμενο εναρκτήριο μονόλογό του. Μιλώντας για τον Τραμπ, είπε: «Σχεδόν πρέπει να τον λυπηθείς, έκανε ό,τι μπορούσε για να με “ακυρώσει” και τελικά ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να δουν την εκπομπή».

Και συνέχισε: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστησε σαφές ότι θέλει να απολυθώ εγώ και εκατοντάδες άνθρωποι που δουλεύουν εδώ. Ο ηγέτης μας πανηγυρίζει όταν οι Αμερικανοί χάνουν τη δουλειά τους επειδή δεν μπορεί να δεχθεί ένα αστείο».

Το τρολάρισμα του Κίμελ

Τώρα, ο Κίμελ ξανα σατίρισε τον Τραμπ με αφορμή μια αμήχανη στιγμή του ίδιου και της Μελάνια Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Μελάνια βρισκόταν μπροστά από τον σύζυγό της και καθώς το ζευγάρι ανέβηκε σε κυλιόμενη σκάλα, αυτή σταμάτησε ξαφνικά. Έτσι το ζευγάρι και η συνοδεία τους αναγκάστηκαν να ανέβουν τις σκάλες με τα πόδια.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια επιτέθηκε στον ΟΗΕ και δήλωσε ότι το περιστατικό «θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε καταστροφή» αν εκείνος και η Μελάνια δεν κρατιόντουσαν από τη χειρολαβή. Ζήτησε μάλιστα τη σύλληψη των υπευθύνων για τη βλάβη. Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Αυτό ήταν ξεκάθαρη δολιοφθορά, όπως αναφέρθηκε μία μέρα νωρίτερα σε άρθρο των London Times, σύμφωνα με το οποίο εργαζόμενοι του ΟΗΕ “αστειεύονταν για το να κλείσουν μια κυλιόμενη σκάλα”. Οι άνθρωποι που το έκαναν πρέπει να συλληφθούν!».

Αν και ο Τραμπ δεν βρήκε καθόλου αστεία την κατάσταση, πολλοί άλλοι γέλασαν με το περιστατικό — ανάμεσά τους και ο Κίμελ. Την Παρασκευή (26/9), ο παρουσιαστής μοιράστηκε μια φωτογραφία του συνεργάτη του, Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ, σε κυλιόμενη σκάλα. Ο Κίμελ σχολίασε: «Κατευθυνόμαστε προς το Μπρούκλιν! Η κυλιόμενη σκάλα δουλεύει μια χαρά!».

