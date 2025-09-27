Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι (vid)

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα θύματος των Τεμπών που συνεχίζει τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα θύματος των Τεμπών που συνεχίζει τον αγώνα του στον Σύνταγμα ζητώντας την εκταφή του παιδιού του.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος λιποθύμησε και αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά ένας πολίτης που θέλησε να δείξει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχει ζητήσει την εκταφή της σορού του αδικοχαμένου γιου του, Ντένις.

Ο πατέρας συνεχίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί εδώ και 12 ημέρες, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για την εκταφή της σορού του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ρούτσι.

