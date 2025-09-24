Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση: «Δεν ήθελα να γελοιοποιήσω έναν θάνατο» - Πυρά προς τον Τραμπ (vid)

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην late-night τηλεόραση μετά την προσωρινή αναστολή του και μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό με τον Τσάρλι Κερκ, την ελευθερία λόγου και τις απειλές που δέχτηκε.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση μετά από έξι μέρες αφότου η εκπομπή του τέθηκε σε αόριστη αναστολή μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε ΄μεταξύ άλλων στην ελευθερία λόγου που όπως είπε «κοστίζει» πάντα και θέλησε να ξεκαθαρίσει πώς δεν ήταν πρόθεσή του να υποτιμήσει τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα.

Σε έναν μονόλογο που διήρκησε περίπου 18 λεπτά ο παρουσιαστής και κωμικός ο οποίος δάκρυσε δείχνοντας την συγκίνησή του προς τον κόσμο που τον στήριξε τόσες μέρες και του έστελνε με μηνύματα την αγάπη του συμπεριλαμβανομένων και άλλων παρουσιαστών νυχτερινών εκπομπών όπως οι Στήβεν Κόλμπερτ, Τζον Στιούαρτ, Σεθ Μέγιερς, Τζίμι Φάλλον, Τζον Όλιβερ, Κόναν Ο’Μπράιεν, Τζέιμς Κόρντεν, Άρσενο Χολ, Κάθι Γκρίφιν, Βάντα Σάικς, Τσέλσι Χάντλερ και ακόμη και ο Τζέι Λένο.

«Δεν υπάρχει κάτι αστείο στο φόνο ενός νέου ανθρώπου»

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να μιλήσω με ελαφρότητα για το φόνο ενός νέου ανθρώπου. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι αστείο σ' αυτό. Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις εκείνου ο οποίος ήταν ένα προφανώς βαθιά διαταραγμένο άτομο - αυτό ήταν πραγματικά το αντίθετο αυτού που προσπαθούσα να εκφράσω» ανέφερε.

«Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή όπως αυτή», πρόσθεσε.

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να περάσω χρόνο με κωμικούς και παρουσιαστές εκπομπών από χώρες όπως η Ρωσία και χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι μου λένε ότι θα τους έβαζαν στη φυλακή αν κορόιδευαν την εξουσία, και θα τους έκαναν και χειρότερα πράγματα από το να τους βάλουν στη φυλακή. Ξέρουν πόσο τυχεροί είμαστε εδώ. Η ελευθερία του λόγου είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα», τόνισε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε και στη χήρα του Κερκ, Έρικα, επαινώντας την που κατάφερε να συγχωρέσει τον δολοφόνο.

«Η Έρικα Κερκ συγχώρεσε τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό της. Τον συγχώρεσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πιστεύετε στα διδάγματα του Ιησού, όπως εγώ, αυτό είναι. Μια ανιδιοτελής πράξη ευσπλαχνίας, συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με συγκίνησε βαθιά. Συγκινεί πολλούς και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρουμε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσουμε μπροστά, ελπίζω να είναι αυτό», είπε.

«Δεν ήμουν ευχαριστημένος που με έκοψαν από τον αέρα»

Σχετικά με την επιστροφή της εκπομπής του, ο Κίμελ ανέφερε, με χιούμορ: «Πολλοί με ρωτούν αν υπάρχουν προϋποθέσεις για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Υπάρχει μία. Η Disney μου ζήτησε να διαβάσω την ακόλουθη δήλωση, και συμφώνησα να το κάνω». Βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη του και διαβάζει: «Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας στο Disney+ και στο Hulu, ανοίξτε την εφαρμογή Disney+ στην έξυπνη τηλεόρασή σας ή σε συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση». Η αναφορά που έκανε αφορά το κύμα διαμαρτυρίας που έγινε στο διαδίκτυο, με χρήστες να διακόπτουν τη συνδρομή τους στο Disney+ και στο Hulu μετά το κόψιμο της εκπομπής.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια «δεν ήμουν ευχαριστημένος που με έκοψαν από τον αέρα. Δεν συμφώνησα με αυτή την απόφαση και τους το είπα, και είχαμε πολλές συζητήσεις. Μοιράστηκα την άποψή μου, μοιράστηκαν τη δική τους. Το συζητήσαμε και, στο τέλος, παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν (…) με καλωσόρισαν ξανά στον αέρα και τους ευχαριστώ γι' αυτό».

«Ο Τραμπ χαίρεται που Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο»

Ο Κίμελ έκανε προσωπική αναφορά και στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον κατηγόρησε πως επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης που δεν τον παρουσιάζουν με τον τρόπο που εκείνος θέλει, λέγοντας πως κάνει μηνύσεις και εκφοβίζει. «Ξέρω ότι αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώσουμε έναν κωμικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελευθεροτυπία και είναι τρελό που δεν του δίνουμε περισσότερη προσοχή», είπε.

Επίσης σχολίασε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει», αλλά «αντ' αυτού, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε πολύ σαφές ότι θέλει να δει εμένα και τους εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ απολυμένους. Ο ηγέτης μας χαίρεται που οι Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο. Ένα πράγμα που έμαθα από τον Λένι Μπρους, τον Τζορτζ Κάρλιν και τον Χάουαρντ Στερν είναι ότι η απειλή της κυβέρνησης να σιωπήσει έναν κωμικό που δεν αρέσει στον πρόεδρο είναι αντιαμερικανική».

Ο Τραμπ έγραψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ' ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ' αυτό».

