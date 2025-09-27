Τι υπάρχει κάτω από τις πυραμίδες: Τα υπόγεια μυστικά που κρύβουν τα θαύματα της φύσης (vid)

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου στέκονται ως εμβληματικά μνημεία του αρχαίου κόσμου, προκαλώντας δέος και επιστημονικό ενδιαφέρον για την κατασκευή, τον σκοπό και τα μυστικά που κρύβουν στο εσωτερικό τους.

Τρία είναι τα κρίσιμα και αναπάντητα ερωτήματα που έρχονται στο νου όταν αναφερόμαστε στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Πώς και γιατί χτίστηκαν, για ποιον χρησίμευαν και τι υπάρχει μέσα τους;

Βέβαια, ένα άλλο ερώτημα «ταλανίζει» τον κοινό κόσμο. Μήπως υπάρχει κάτι, κάτω από τις πυραμίδες; Πρόσφατες εξελίξεις και μελέτες έχουν σημειωθεί πάνω σε αυτό το θέμα, αν και οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε βρει μέχρι στιγμής μόνο καλό δεν κάνουν στο μυστήριο.

Πυραμίδες της Γκίζας: Τα θαύματα της φύσης κρύβουν - τελικά - κάτι από κάτω τους

Θεωρούμενες εδώ και καιρό ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, οι Πυραμίδες της Γκίζας, όπου είναι θαμμένος ο Χέοπας και ένα σύμπλεγμα τριών συνολικά κατασκευών, παραμένουν τουριστικό αξιοθέατο μέχρι και σήμερα. Περίπου 14 εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν τον χώρο κάθε χρόνο.

Ορισμένοι Αιγυπτιολόγοι έχουν αναρωτηθεί αν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι εξίσου ενδιαφέρον κάτω από αυτά τα διαχρονικά μνημεία. Οι αναφορές γι' αυτή την εικασία προέρχονται από τις αρχές του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τον Βρετανό εξερευνητή Άντριου Κόλινς. Αυτά τα ευρήματα φέρονται να έχουν γραφτεί στα ημερολόγια του Βρετανού γενικού προξένου Χένρι Σολτ, αλλά μέχρι πρόσφατα, κανείς δεν ήξερε με βεβαιότητα αν αυτό που είδε εκείνος, ήταν αληθινό.

Χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας σωματιδιακή φυσική, αποδείχθηκε ότι υπάρχει ένα «κενό» μέσα στη δομή που έχει περίπου το ίδιο μέγεθος και σχήμα με τη Μεγάλη Πινακοθήκη της Μεγάλης Πυραμίδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του National Geographic το 2017. Για την ανακάλυψη αυτή, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, ο Αιγυπτιολόγος Γιουκινόρι Καβάε δήλωσε: «Αυτή είναι σίγουρα η ανακάλυψη του αιώνα. Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις για την πυραμίδα, αλλά κανείς δεν φανταζόταν καν ότι ένα τόσο μεγάλο κενό βρίσκεται πάνω από τη Μεγάλη Πινακοθήκη».

Παρά την απόλυτη επιβεβαίωση του κενού, τα ερωτήματα παραμένουν. Όπως δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Mehdi Tayoubi σε μια ενημέρωση: «Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν αν είναι οριζόντιο ή κεκλιμένο ή αν αποτελείται από μία δομή ή από αρκετές διαδοχικές δομές. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το κενό υπάρχει και είναι εντυπωσιακό».

Πρόσφατες εξελίξεις για το «υπόγειο» των πυραμίδων: Βρέθηκαν σήραγγες και κατακόμβες

Πέρα από το εσωτερικό, όσον αφορά το τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα, έχουν υπάρξει επίσης πρόσφατες εξελίξεις. Σύμφωνα με το NBC News, γύρω στο 1817, Βρετανοί και Ιταλοί εξερευνητές φέρεται να ανακάλυψαν μια είσοδο σε προηγουμένως άγνωστες κατακόμβες ακριβώς δυτικά της.

Αυτό που εμποδίζει την εκ νέου ανακάλυψη του συστήματος των κατακομβών είναι το δύσβατο έδαφος γεμάτο με δηλητηριώδη φίδια και αράχνες. Για αυτόν τον λόγο, η θεωρία των υπόγειων σπηλαίων αμφισβητείται εδώ και καιρό, αλλά σύμφωνα με τον εξερευνητή Άντριου Κόλινς, σύντομα μπορεί να υπάρξουν απαντήσεις. Ο Κόλινς πιστεύει ότι βρήκε την είσοδο του Σολτ σε έναν λίγο μελετημένο τάφο κοντά στη Μεγάλη Πυραμίδα.

Η θεωρία του είναι πως υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο σπηλαίων, σηράγγων και περασμάτων που εκτείνεται κάτω από το οροπέδιο όπου χτίστηκε η πυραμίδα. Όπως δήλωσε ο Κόλινς στο NBC News: «Τα αρχαία ταφικά κείμενα αναφέρουν σαφώς την ύπαρξη ενός υπόγειου κόσμου κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας». Εύστοχα, η ίδια η λέξη Γκίζα σημαίνει «στόμιο των περασμάτων» στη γλώσσα της αρχαίας Αιγύπτου, που ταιριάζει στον υπόγειο λαβύρινθο που περιγράφει ο Σολτ, για τον οποίο φημολογείται εδώ και καιρό ότι υπάρχει.

