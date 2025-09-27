Πρωτοφανές οπαδικό επεισόδιο στην Μεταμόρφωση: Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα

Με αίμα βάφτηκε Κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση από οπαδικά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ατόμων.

Πρωτοφανές οπαδικό επεισόδιο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Μεταμόρφωση, κατά την διάρκεια γλεντιού της Ένωσης Κρητών της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πως εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αλλά σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία υπήρξε μεγάλη συμπλοκή 20 ατόμων, με αποtέλεσμα τρεις από αυτούς να μεταφερθούν στο ΚΑΤ με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.



Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.