Λάθος η εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ για τα μαχαιρώματα στην Μεταμόρφωση: Αναλυτικά πως έγινε (vid)

Για ασήμαντο και όχι οπαδικό λόγο φαίνεται τελικά πως ξεκίνησε ο άγριος καβγάς με τα μαχαιρώματα σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση.

Άγιο επεισόδιο με μαχαιρώματα και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Μεταμόρφωση κατά την διάρκεια κρητικού γλεντιού.

Αν και αρχικά οι εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ έκαναν λόγο για επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, τελικά ο καβγάς ξέσπασε για ασήμαντη αφορμή.

«Γιατί με κοιτάς;»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, άτομα αλβανικής καταγωγής την ώρα που έφευγαν ήρθαν σε αντιπαράθεση με ομοεθνείς τους. «Γιατί με κοιτάς», «εσύ με κοιτάς», «φύγε να περάσω» ήταν μερικές από τις φράσεις που ειπώθηκαν.

Κουβέντα στην κουβέντα, η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα και έτσι ακολούθησε η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο ομάδες, 20 ατόμων συνολικά. Μάλιστα, κάποια στιγμή βγήκαν και μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 4 άτομα.

Ένας Κρητικός προσπάθησε να τους χωρίσει με αποτέλεσμα να δεχθεί μαχαιριά στη μέση. Τα υπόλοιπα θύματα, αλβανικής καταγωγής φέρουν τραύματα σε θώρακα, πλευρά, μασχάλη και μπράτσο. Όλοι φέρουν μώλωπες στο πρόσωπό τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

